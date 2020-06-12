Власти возложили вину за распространение эпидемии в Армении на ее граждан

12 июня 2020, 01:59

Число смертей от коронавируса в Армении достигло 245, а количество заболевших увеличилось до 14 669. Быстрый рост распространения COVID-19 связан c халатным отношением местных жителей к соблюдению противоэпидемиологических норм, заявили премьер-министр Никол Пашинян и министр территориального управления Сурен Папикян.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 мая заявил о том, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса. Жители республики пожаловались, что эпидемия коронавируса привела к снижению доходов, увольнениям и закрытию предприятий. Из-за режима самоизоляции приходится все время находиться дома, а из-за риска заражения COVID-19 почти не посещать больницы, рассказали жители республики.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой приводятся данные о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Армении, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 10 на 11 июня в Армении от коронавируса скончались 18 человек, общее число летальных исходов от вируса на 11 июня достигло 245. Еще пять пациентов с COVID-19 скончались накануне, однако по причине другой болезни - число таких случаев составляет 82. За сутки с 10 на 11 июня зарегистрировано 566 новых случаев заражения коронавирусом - всего на 11 июня в Армении 14 669 зараженных с начала эпидемии. Фактическое количество болеющих на 11 июня составляет 8 876 человек. За те же сутки выздоровели 240 пациентов, в целом проведено 75389 тестов.

Эти цифры заболеваемости коронавирусом иллюстрируют общую картину соблюдения со стороны жителей Армении установленных противоэпидемиологических норм, заявил на прошедшем 11 июня брифинге премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, поскольку инкубационный период вируса от 7 до 14 дней, то количество случаев инфицирования говорит о том, что, как минимум это же время назад установленные нормы не соблюдались местными жителями.

"Сегодня мы нашим поведением можем определить, сколько новых случаев заражения коронавирусом будет зарегистрировано в Армении через неделю или две", - отметил Пашинян, добавив, что на правительственном заседании 12 июня будет поставлен вопрос о продлении срока ЧП еще на месяц.

Распространению вируса в Армении способствует халатное отношение граждан к призывам соответствующих структур к соблюдению противоэпидемиологических норм, считает министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян. По его словам, большой проблемой остается участие местных жителей в различных мероприятиях. "Конечно, жизнь продолжается, но нужно по возможности отказаться от участия в свадебных церемониях, вечеринках и даже похоронах, независимо от того, скончался человек от коронавируса или нет", - отметил Папикян.

Количество вызовов в период пандемии возросло, и большая часть этих вызовов - это граждане с температурой, заявил на брифинге врач скорой помощи Тигран Геворгян. "У них пока еще не подтвержден коронавирус, но они опасаются, как бы не заразить членов своей семьи, которые входят в группу риска", - заявил Геворгян. Он отметил, что объем работы скорой помощи в период эпидемии увеличился, учитывая тот факт, что часть работников скорой перешли работать в медцентры по коронавирусу.

Геворгян добавил, что сотрудники скорой не госпитализируют тех больных, у которых температура не выше 38 градусов, уровень насыщенности крови кислородом составляет 93% и выше, а частота дыхания меньше 22 в минуту. "Медпомощь таким гражданам должна оказываться в поликлиниках, однако часто они не хотят обращаться (в поликлинику), и эту нагрузку берет на себя скорая помощь, в отдельных случаях предоставляя психологическую помощь", - отметил Геворгян, призвав всех носить маски и следовать всем установленным нормам.

Накануне министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире на своей странице в Facebook, касаясь критики в его адрес относительно проведенных мероприятий по борьбе с коронавирусом, принес свои извинения за возможные допущенные ошибки. "Возможно, мы могли бы поступить по-другому и принять другие решения, хоть и считаю, что мы не так уж и опоздали […]В любом случае, если вы считаете, что я в чем-то ошибся, то приношу извинения. Но избежать распространения коронавируса было невозможно, так как инфекционные болезни не имеют границ", - отметил Торосян.

Министр также объяснил противоречивость своих заявлений по поводу ношения масок. По его словам, изначально он заявил о неэффективности масок из-за их дефицита, а также отсутствии данных об их эффективности. "Сейчас мы уверены,что ношение масок замедляет распространение вируса", - заявил министр.

Власти Армении обязали жителей носить маски с 4 июня -это решение, по мнению властей, позволит сдержать распространение эпидемии. Исключение составляют дети до шести лет, ношение масок необязательно также при физических упражнениях и езде на велосипеде. "Несмотря на неудобство ношения масок в жаркую погоду, это один из немногих эффективных способов сдерживания эпидемии. Среди инструментария есть также такие, как возвращение к ограничениям с вводом комендантского часа, но на данном этапе эти меры не рассматриваются", – сказал 3 июня вице-премьер страны Тигран Авинян.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".