На улице Еревана. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

04 июня 2020, 08:29

Масочный режим введен в Армении

Из-за распространения коронавируса власти Армении запретили жителям выходить из дома без медицинских масок. В городе Севан карантин продлен на неделю, сообщила комендатура страны.

Как сообщал "Кавказский узел", к 3 июня в Армении число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом,  возросло до 170, количество заражений коронавирусом достигло 10 524.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой приводятся данные о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Армении обязали жителей носить маски, сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян. По его словам, правило начало действовать с 4 июня, это решение позволит сдержать распространение эпидемии. Исключение составляют дети до шести лет, ношение масок необязательно также при физических упражнениях и езде на велосипеде. "Несмотря на неудобство ношения масок в жаркую погоду, это один из немногих эффективных способов сдерживания эпидемии. Среди инструментария есть также такие, как возвращение к ограничениям с вводом комендантского часа, но на данном этапе эти меры не рассматриваются", – сказал 3 июня Тигран Авинян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Комендатура продлила на неделю карантин в Севане

Карантин в городе Севан в Гегаркуникской области, введенный 25 мая, продлен на семь дней, сообщается на сайте комендатуры республики. В соответствии с решением коменданта, он будет действовать до 10 июня включительно. Во время его действия запрещен въезд или выезд из города, за исключением транспорта, обеспечивающего город продовольствием, лекарствами и топливом. Также запрещена горнодобывающая деятельность, строительство. Под запретом также работа общественного транспорта и междугороднее сообщение.

Разрешено рыболовство, скотоводство и сельхозработы, а также финансовая деятельность с привлечением минимального штата сотрудников, сказано в информации.

В Севане проживает около 26 тысяч человек, следует из данных на сайте администрации города.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу указываются в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Более 74% новых случаев COVID-19 на Южном Кавказе пришлось на Армению", "Больше половины новых случаев COVID-19 в Грузии пришлось на Болнисский район", "Село в Армении закрыто на карантин из-за коронавируса".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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