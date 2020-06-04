04 июня 2020, 14:26

Суд отменил решение об аресте Микаела Минасяна

Защита добилась отмены решения о заочном аресте зятя третьего президента Армении, бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Микаела Минасяна объявили в розыск по обвинению в незаконном обогащении. Он не признает своей вины, заявила защита. 6 мая суд постановил заочно арестовать Минасяна.

Апелляционный суд под председательством судьи Сергея Марабяна сегодня отменил решение судьи первой инстанции Артуша Габриеляна об аресте Микаела Минасяна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мигран Погосян.

Адвокат назвал прежнее решение, об аресте своего подзащитного, "крайне незаконным". "Бесспорно, что власти страны не смирятся с таким решением Апелляционного суда, и в ближайшее время они предъявят новое обвинение Минасяну, и представят в суд новое ходатайство о его аресте", - заявил адвокат.

После "бархатной революции" в Армении подверглись преследованию и другие родственники третьего президента Армении Сержа Саргсяна. В частности, его племянник Айк Саргсян был обвинен в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении оружия. Уголовные дела были заведены в отношении еще одного его племянника Нарека Саргсяна, брата Левона Саргсяна и его сына и дочери. Сам Серж Саргсян обвинен в растрате и находится под подпиской о невыезде.

Отец Микаела Минасяна, главный врач ереванского медцентра "Святой Григорий Просветитель" Ара Минасян, был уволен после проведенной Минздравом проверки. Ара Минасян подал иски в суд с требованием восстановить его в должности и принести извинения за распространение порочащих честь и достоинство сведений. Минасяна поддержали сотрудники медцентра. В июне 2019 года суд обязал министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна опровергнуть его заявления в адрес Ары Минасяна, обвиненного в крупном мошенничестве.

Примечание:

"Защита Кочаряна поставила под сомнение независимость суда", "Суд над Саргсяном начался на фоне акции протеста", "Суд снял с Армена Геворкяна запрет на выезд за границу".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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