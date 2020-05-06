Заочно арестован зять Сержа Саргсяна

06 мая 2020, 16:13

Суд в Ереване постановил арестовать объявленного в розыск зятя третьего президента Армении, бывшего посла в Ватикане Микаела Минасяна.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле следователи объявили в розыск по обвинению в незаконном обогащении бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Обвиняемый не признает своей вины, заявила защита.

Ходатайство следователя об аресте Микаела Минасяна удовлетворил сегодня судья Артуш Габриелян, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Мигран Погосян. В судебном акте нет никакого анализа аргументов защиты, представленных во время судебных заседаний, перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию адвоката.

Мигран Погосян напомнил, что год назад тот же судья принял решение об аресте отца Микаела Минасяна, бывшего директора Медцентра Св. Григора Лусаворича Ары Минасяна.

Главный врач ереванского медцентра "Святой Григорий Просветитель" Ара Минасян был уволен после проведенной Минздравом проверки. Ара Минасян подал иски в суд с требованием восстановить его в должности и принести извинения за распространение порочащих честь и достоинство сведений. Минасяна поддержали сотрудники медцентра. В июне 2019 года суд обязал министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна опровергнуть его заявления в адрес Ары Минасяна, обвиненного в крупном мошенничестве.

После "бархатной революции" в Армении подверглись преследованию и другие родственники третьего президента Армении Сержа Саргсяна. В частности, его племянник Айк Саргсян был обвинен в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении оружия. Уголовные дела были заведены в отношении еще одного его племянника Нарека Саргсяна, брата Левона Саргсяна и его сына и дочери. Сам Серж Саргсян обвинен в растрате и находится под подпиской о невыезде.