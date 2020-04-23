Зять Сержа Саргсяна объявлен в розыск

23 апреля 2020, 04:02

Следователи объявили в розыск по обвинению в незаконном обогащении бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, который приходится зятем третьему президенту страны Сержу Саргсяну. Минасян отрицает обвинения, заявила защита.

Как писал "Кавказский зел", 1 ноября 2018 года президент Армении Армен Саргсян подписал указ об отзыве Микаела Минасяна с дипломатической службы.

Следственный отдел Комитета государственных доходов Армении предъявил обвинение Микаелу Минасяну в незаконном обогащении, отмывании денег и подлоге данных в декларации, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Следователи ходатайствовали в суде об аресте Минасяна, и он был объявлен в розыск, отмечается в сообщении.

Дело в отношении Минасяна было возбуждено 23 марта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Амрам Макинян.

Он рассказал, что следователи расценили как отмывание денег тот факт, что "Минасян в 2017-2018 годах с одного счета перевел свои деньги на другой счет", - отметил Макинян, не назвав сумму. Адвокат добавил, что деньги были получены Минасяном от продаже своей доли недвижимости. Адвокат назвал абсурдным это обвинение и отметил, что его подзащитный считает себя невиновным.

Минасян также не признает свою вину в незаконном обогащении и подлоге данных в декларации, сказал адвокат. По его словам, Минасян подписал договор с одной компанией, которая должна была составить декларацию о его состоянии и представить в соответствующий орган. Сотрудник компании допустил ошибку и представил большую сумму, чем было получено от продажи недвижимости, пояснил Макинян.

Защита Минасяна представила ходатайство о том, чтобы этого сотрудника пригласили на допрос, однако следователи не взяли у него показания, сказал адвокат. Макинян считает, что "если допросят сотрудника компании, уголовное дело придется прекратить".

"Кавказский узел" также писал, что в розыске находится и отец Микаела Минасяна, главврач медцентра "Святой Григорий Просветитель" Ара Минасян. Он обвинен в мошенничестве на 882 тысячи долларов.

После "бархатной революции" в Армении подверглись преследованию и другие родственники третьего президента Армении Сержа Саргсяна. В частности, его племянник Айк Саргсян был обвинен в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении оружия. Уголовные дела были заведены в отношении еще одного его племянника Нарека Саргсяна, брата Левона Саргсяна и его сына и дочери. Сам Серж Саргсян обвинен в растрате, его дело рассматривается в суде с 25 февраля. 15 апреля апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде. Суд не намерен обсуждать правомерность и обоснованность меры пресечения, считает защита.