Серж Саргсян. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

15 апреля 2020, 19:55

Суд отказался отменить меру пресечения Сержу Саргсяну

Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде третьему президенту Армении Сержу Саргсяну. Суд не намерен обсуждать правомерность и обоснованность меры пресечения, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", дело Сержа Саргсяна о растрате рассматривается в суде с 25 февраля. Защита требовала отвода прокурора, заявив о его пристрастности. Однако это ходатайство было оставлено судом без удовлетворения.

Сегодня Апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты об отмене меры пресечения в качестве подписки о невыезде в отношении Сержа Саргсяна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Армении.

Защита пока не получила решение суда, однако в ходе заседания стало ясно, что суд не желает сделать предметом обсуждения вопрос правомерности и обоснованности меры пресечения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Саргсяна Амрам Макинян.

По его словам, суд считает, что "этот вопрос на данном этапе находится вне рамок судебного контроля". "Решение суда в письменном виде пока не получено, после получения можно будет более подробно комментировать", - отметил адвокат.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде Сержу Саргсяну была избрана в декабре 2019 года. Тогда же защита подала жалобу по этому делу в Генпрокуратуру, потребовав аннулировать обвинение и подписку о невыезде. В апреле защита с этим же требованием обратилась в Апелляционный суд.

Согласно материалам дела, в 2013 году Саргсян "с группой лиц" организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 млн долларов). По версии следователей, Саргсян предпочел услуги участвовавшей в тендере компании "Флеш", в то время как самую низкую цену предложила "Максхур". По делу проходят бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, его заместитель Самвел Галстян, бывший начальник управления растениеводства Геворг Арутюнян и владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян. Саргсян и Карапетян обвинены в растрате, остальные проходят как соучастники.

Примечание:

"Защита Кочаряна поставила под сомнение независимость суда", "Суд над Саргсяном начался на фоне акции протеста", "Суд снял с Армена Геворкяна запрет на выезд за границу".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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