Защита Сержа Саргсяна подала жалобу по его делу в Генпрокуратуру

06 декабря 2019, 00:33

Защита третьего президента Армении Сержа Саргсяна в связи с делом о хищении заявила о нарушении неприкосновенности президента и потребовала аннулировать обвинение и меру пресечения.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря третьему президенту Армении Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение в присвоении более одного миллиона долларов. Уголовное дело против третьего президента Армении Сержа Саргсяна может быть связано с его политической активностью, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи Грант Микаелян и Армен Варданян, а также политобозреватель Найра Айрумян. 5 декабря следствие назвало владельца компании "Флеш" Барсега Бегларяна пособником Сержа Саргсяна по делу о хищении миллиона долларов.

Адвокат Арман Макинян сообщил, что подал 5 декабря жалобу в Генпрокуратуру на неправомерность обвинения в отношении Сержа Саргсяна. "Нарушен институт неприкосновенности президента. Жалоба также касается меры пресечения. Мы требуем аннулировать незаконное решение следователя", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, следователи должны были учесть неприкосновенность Сержа Саргсяна. Макинян убежден, что "обвинение третьему президенту было написано не в здании Специальной следственной службы, а допрос носил исключительно формальный характер".

Ранее Макинян сообщил, что Серж Саргсян был приглашен в следственный орган в качестве свидетеля. "Сразу после очной ставки следователь достал уже готовое решение на шести страницах о предъявлении обвинения", - сказал адвокат в прямом эфире Tert.am.

Согласно материалам уголовного дела, зимой 2013 года Саргсян с группой лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 млн драмов (почти 1,03 млн долларов). Следователи считают, что, когда проводился тендер на поставку дизтоплива, Саргсян поручил отдать предпочтение компании "Флеш", в то время как самую низкую цену предложила "Максхур". По данным армянских СМИ, владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян - близкий друг Саргсяна, что, по мнению следствия, и определило его выбор, говорится в биографической справке о Саргсяне, подготовленной "Кавказским узлом".