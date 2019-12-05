Армянский бизнесмен стал обвиняемым по делу Сержа Саргсяна

05 декабря 2019, 19:02

Следствие назвало владельца компании "Флеш" Барсега Бегларяна пособником третьего президента Армении Сержа Саргсяна по делу о хищении миллиона долларов.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря третьему президенту Армении Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение в присвоении более одного миллиона долларов. Уголовное дело против третьего президента Армении Сержа Саргсяна может быть связано с его политической активностью, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи Грант Микаелян и Армен Варданян, а также политобозреватель Найра Айрумян.

Согласно материалам уголовного дела, зимой 2013 года Саргсян с группой других лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). Следователи считают, что когда проводился тендер на поставку дизтоплива по доступным ценам в рамках программы реализации весенних сельскохозяйственных работ, Саргсян поручил отдать предпочтение компании "Флеш", в то время как самую низкую цену предложила другая компания - "Максхур". По данным армянских СМИ, владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян - близкий друг Сержа Саргсяна, что, по мнению следствия, и определило его выбор, говорится в биографической справке о Саргсяне, подготовленной "Кавказским узлом".

Собственнику компании "Флеш" Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение по статье "Подстрекательство к хищению в особо крупных размерах путем растраты государственных средств", сообщили сегодня в Специальной следственной службе Армении. Согласно обвинительному заключению, речь идет об участии компании "Флеш" в тендере в 2013 году, информировал "Sputnik-Армения".

К апрелю 2019 года против Бегларяна были заведены по меньшей мере два уголовных дела. 15 апреля он стал фигурантом дела о самоуправстве. По мнению следствия, в 2016 году Бегларян угрозами вынудил бывшего коммерческого директора компании "Флеш Моторс" заложить квартиру. По материалам другого дела, в 2010-2011 годах директор компании "Флеш" вымогал у своего сотрудника три миллиона драмов, сообщило 18 апреля армянское издание "ФактИнфо".

Напомним, что Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания.