Суд отказал защите Саргсяна в отводе прокурора

26 февраля 2020, 17:04

Ходатайство адвокатов третьего президента Армении Сержа Саргсяна об отводе гособвинителя оставлено судом без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", дело Сержа Саргсяна о растрате рассматривается в суде с 25 февраля. Защита заявила о пристрастности прокурора и потребовала его отвода.

Ереванский суд отклонил ходатайство защиты Саргсяна об отводе прокурора Арсена Мартиросяна. Огласив это решение, судья Ваге Мисакян заявил о переносе заседания на 26 марта из-за перегруженности суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Амрам Макинян.

По словам адвоката, сегодня в суд пришел лишь один обвиняемый - министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян.

Первое заседание, состоявшееся 25 февраля, прошло на фоне акции протеста, организованной бывшей правящей Республиканской партией Армении. Активисты назвали Сержа Саргсяна жертвой политического преследования и связали дело против него с бескомпромиссной позицией бывшего президента по вопросу урегулирования карабахского конфликта.

Согласно материалам дела, в 2013 году Саргсян "с группой лиц" организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). Следователи считают, что Саргсян поручил отдать предпочтение участвовавшей в тендере компании "Флеш", в то время как самую низкую цену предложила компания "Максхур". По делу проходят бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, его заместитель Самвел Галстян, бывший начальник управления растениеводства Геворг Арутюнян и владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян. Саргсян и Карапетян обвинены в растрате, остальные - в соучастии в ней.