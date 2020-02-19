Армен Геворкян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

19 февраля 2020, 06:07

Суд снял с Армена Геворкяна запрет на выезд за границу

Апелляционный суд отменил ограничение на выезд за пределы Армении бывшему главе администрации Роберта Кочаряна Армену Геворкяну, обвиненному по делу о разгоне демонстрантов 1 марта 2008 года, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Армен Геворкян находится под подпиской о невыезде с декабря 2018 года. 29 января 2019 года апелляционный суд отказал прокуратуре Армении в аресте Геворкяна. 8 октября 2019 года суд отклонил ходатайство защиты Геворкяна, которая просила отменить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде или разрешить временно выехать в Австрию на медицинское обследование.

Апелляционная инстанция рассмотрел жалобу защиты Армена Геворкяна и снял ограничение на его выезд за пределы республики, сообщил 18 февраля корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эрик Алексанян.

По его словам, суд счел нарушением ограничение на передвижение, наложенное органом следствия. «Суд удовлетворил жалобу защиты и снял ограничение на выезд за пределы страны», - пояснил защитник.

Напомним, что сам Геворкян вину не признает. Дело в отношении него, а также второго президента Армении Роберта Кочаряна и еще двух высокопоставленных чиновников, обвиненных в подавлении акций протеста в марте 2008 года, рассматривается в суде Еревана. Тогда, 1-2 марта 2008 года, в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлена справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.

Примечание:

"Сторонники Кочаряна провели новогоднюю акцию протеста у СИЗО", "Владелец армянского телеканала заподозрен в подкупе потерпевших по делу "1 марта", "Сторонник Кочаряна заподозрен в подкупе свидетеля по делу "1 марта".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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