Скриншот видео с акции в поддержку Роберта Кочаряна 1 января 2020 года. https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=609425026534159

01 января 2020, 22:10

Сторонники Кочаряна провели новогоднюю акцию протеста у СИЗО

Десятки активистов с плакатами в поддержку Роберта Кочаряна собрались у следственного изолятора, где содержится второй президент Армении, и поздравили с Новым годом его и владельца телеканала 5TV Армена Тавадяна.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря суд отказался удовлетворить просьбу защиты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении под залог.

Сторонники Кочаряна собрались сегодня днем у следственного изолятора Службы нацбезопасности с плакатами "Поздравляем, победивший президент", "2020. Победа", "2020 - год свободы слова". Они скандировали "Поздравляем!", сообщил "Sputnik Армения".

Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Скриншот видео с акции в поддержку Роберта Кочаряна 1 января 2020 года. https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=609425026534159На видео, опубликованном сегодня в Facebook на странице комиссии по вопросу освобождения Кочаряна, видны десятки активистов с плакатами и транспарантами. Они открывают бутылки с шампанским.

Поздравления были адресованы не только Кочаряну, но и владельцу телеканала 5TV Армену Тавадяну, говорится в аннотации к видео (перевод "Кавказского узла").

19 декабря 2019 года полиция Армении заявила, что свидетелям и потерпевшим по делу "1 марта" предлагают взятки за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний. Правоохранители заявили, что располагают видеозаписью переговоров о взятке. После этого был задержан владелец телеканала 5TV Армен Тавадян. 26 декабря 2019 года суд постановил арестовать его на два месяца.

На "Кавказском узле" опубликованы биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.

Примечание:

"Высший судебный совет Армении наказал судей за самоотвод по делу Кочаряна", "Суд назначил первое заседание по делу Кочаряна", "Политики Нагорного Карабаха вступились за Кочаряна".

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