Суд оставил Кочаряна под стражей

20 декабря 2019, 16:47

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить просьбу защиты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении его под залог.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря рассматривавший дело Роберта Кочаряна судья Мхитар Папоян по ходатайству обвинения взял самоотвод. 16 декабря защита второго президента Армении потребовала отвода судьи Лусине Абгарян, объяснив ходатайство сомнениями в ее беспристрастности. Однако судья отклонила это ходатайство.

Апелляционный суд признал правомерным решение суда первой инстанции, отказавшего в освобождении Роберта Кочаряна под залог. Суд огласил решение в отсутствие бывшего президента, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Защита вправе обжаловать решение в кассационной инстанции в 15-дневный срок", - заявила судья Лусине Абгарян.

Роберт Кочарян был обвинен в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также во взяточничестве в особо крупном размере. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну. 19 декабря полиция заявила, что, по ее данным, сторонники Кочаряна пытаются подкупить свидетелей и потерпевших по делу "1 марта". Офис бывшего президента Армении опроверг эту версию.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.