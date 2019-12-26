Владелец армянского телеканала арестован по делу о подкупе активистов

26 декабря 2019, 18:12

Суд постановил заключить под стражу на два месяца владельца телеканала 5TV Армена Тавадяна, заподозренного в подкупе потерпевшего по делу о разгоне митинга в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря полиция Армении заявила, что свидетелям и потерпевшим по делу "1 марта" предлагают взятки за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний. Правоохранители заявили, что располагают видеозаписью переговоров о взятке. После этого были задержаны сторонник Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян и Армен Тавадян. Мкртчян был оставлен на свободе под подписку о невыезде.

Удовлетворено ходатайство следствия об аресте Армена Тавадяна на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подозреваемого Оганес Худоян. Он отметил, что это решение суда будет обжаловано.

Адвокат сообщил, что защита уже пыталась обжаловать в суде правомерность задержания Тавадяна, но безуспешно. "Какой-либо связи с опубликованной видеозаписью, предполагаемой попыткой подкупа и моим подзащитным в материалах уголовного дела нет", - заявил Худоян.

По версии правоохранителей, за подпуком стоят сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в разгоне в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также финансовых преступлениях и взяточничестве. Офис Кочаряна настаивает, что бывший президент не имеет отношения к подкупам.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.