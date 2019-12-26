26 декабря 2019, 18:12

Владелец армянского телеканала арестован по делу о подкупе активистов

Суд постановил заключить под стражу на два месяца владельца телеканала 5TV Армена Тавадяна, заподозренного в подкупе потерпевшего по делу о разгоне митинга в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря полиция Армении заявила, что свидетелям и потерпевшим по делу "1 марта" предлагают взятки за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний. Правоохранители заявили, что располагают видеозаписью переговоров о взятке. После этого были задержаны сторонник Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян и Армен Тавадян. Мкртчян был оставлен на свободе под подписку о невыезде.

Удовлетворено ходатайство следствия об аресте Армена Тавадяна на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подозреваемого Оганес Худоян. Он отметил, что это решение суда будет обжаловано.

Адвокат сообщил, что защита уже пыталась обжаловать в суде правомерность задержания Тавадяна, но безуспешно. "Какой-либо связи с опубликованной видеозаписью, предполагаемой попыткой подкупа и моим подзащитным в материалах уголовного дела нет", - заявил Худоян.

По версии правоохранителей, за подпуком стоят сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в разгоне в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также финансовых преступлениях и взяточничестве. Офис Кочаряна настаивает, что бывший президент не имеет отношения к подкупам.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.

Примечание:

"Более трех тысяч подписей в поддержку Кочаряна собрано в Нагорном Карабахе", "Защита назвала дело Роберта Кочаряна политическим преследованием", "Следователь ограничил свидания Кочаряна с родными".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 декабря 2019, 17:44

26 декабря 2019, 17:09

  • Визит к ингушскому министру разочаровал переселенцев из Чечни

    Отказы продлить статус переселенцев приводят к бедственному положению из-за проблем с жильем, посетовали вынужденные переселенцы из Чечни, пришедшие 25 декабря на встречу с министром по нацполитике Ингушетии. Из трех десятков человек на прием была допущена только руководитель инициативной группы.

26 декабря 2019, 16:39

26 декабря 2019, 15:45

  • Слова Галкина о практике извинений в Чечне прозвучали на фоне концертов с критикой Путина

    Нежелание Максима Галкина выступать в Чечне, где людей принуждают к извинениям за высказывания в адрес власти, подчеркнуло его критическое отношение к политической атмосфере в России. На концертах Галкина в Ростове-на-Дону и Краснодаре объектами насмешек становились методы правления Владимира Путина и коррумпированность чиновников, в частности, Рауфа Арашукова.

26 декабря 2019, 15:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи