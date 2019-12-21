Сторонник Кочаряна заподозрен в подкупе свидетеля по делу "1 марта"

21 декабря 2019, 16:04

Варужан Мкртчян задержан по подозрению в предложении взятки участнику судебного процесса над первым президентом Армении Робертом Кочаряном. В порядке исключения дело Мкртчяна передано в Специальную следственную службу.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Полиция Армении заявила, что свидетелям и потерпевшим по делу "1 марта" предлагают взятку за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний. По версии правоохранителей, за этим стоят сторонники Роберта Кочаряна. Офис Кочаряна опроверг эту версию.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян был обвинен в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также во взяточничестве в особо крупном размере. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов в столице Армении также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну.

По подозрению в подкупе потерпевшего по делу "1 марта" задержан Варужан Мкртчян, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Марина Оганджанян. По первому пункту части 4 статьи 340 УК Армении ("Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, совершенные организованной группой") Мкртчяну грозит до семи лет заключения.

Хотя Мкртчян не является чиновником или представителем силовых структур, генпрокурор поручил передать дело в ССС, отметила представитель ведомства, подчеркнув, что генпрокурор уполномочен делать это в особых случаях ради "полноценного и объективного расследования".

Отметим, что в соответствии с законодательством, Специальная следственная служба расследует уголовные дела, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, представляющие законодательную, исполнительную и судебную власти. Кроме того, в ведении Специальной следственной службы находятся дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также дела, связанные с избирательными процессами.

Варужан Мкртчян подтвердил, что является сторонником Кочаряна. Он настаивает на своей невиновности, информировало 20 декабря "Радио Азатутюн".

"Кавказским узлом" подготовлена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.