Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании

09 января 2019, 00:34

Суд рассмотрит ходатайство об освобождении второго президента Армении под залог без его личного участия, сам Роберт Кочарян отказался присутствовать на процессе, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля Кочаряна арестовали по обвинению в свержении конституционного строя. Впоследствии это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность бывшего президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. 28 декабря защита ходатайствовала об освобождении Кочаряна под залог, но суд по просьбе следователя перенес заседание на 9 января.

Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване десять лет назад, а также в финансовых махинациях. Беспорядки 1-2 марта 2008 года в Ереване, вызванные несогласием с победой Сержа Саргсяна на выборах президента в Армении, привели к гибели десяти человек. Тогда Роберт Кочарян, пока еще занимавший пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

"Второй президент не считает целесообразным являться на заседание", - приводит слова адвоката Кочаряна Айка Алумяна "Радио "Азатутюн".

По словам Алумяна, защита намерена обжаловать в Конституционном суде несколько законов, которые позволили вновь поместить Кочаряна под арест.

"Мы считаем, что данные законы в той трактовке, в которой они были применены к Роберту Кочаряну, являются антиконституционными. В частности, речь идет об отмене Кассационным судом решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и направлении данного дела обратно в Апелляционный суд", - цитирует заявление адвоката "АрмИнфо".

Роберт Кочарян ранее заявлял о политических мотивах своего преследования. Он высказывал мнение, что на суд оказал давление глава правительства Армении Никол Пашинян.

Роберта Кочаряна, занимавшего пост президента с 1998 года по 2008 год, сменил Серж Саргсян, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Кочаряна. После двух президентских сроков Саргсян вновь стал руководителем страны, однако уже в статусе премьер-министра. В результате массовых протестов Саргсян подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.