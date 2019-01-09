Роберт Качарян. Фото © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180904/14244201/kocharyan-ne-smozhet-pokinut-armeniyu---sledstvie-ustanovilo-meru-presecheniya.html

09 января 2019, 00:34

Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании

Суд рассмотрит ходатайство об освобождении второго президента Армении под залог без его личного участия, сам Роберт Кочарян отказался присутствовать на процессе, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля Кочаряна арестовали по обвинению в свержении конституционного строя.  Впоследствии это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность бывшего президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. 28 декабря защита ходатайствовала об освобождении Кочаряна под залог, но суд по просьбе следователя перенес заседание на 9 января.

Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване десять лет назад, а также в финансовых махинациях. Беспорядки 1-2 марта 2008 года в Ереване, вызванные несогласием с победой Сержа Саргсяна на выборах президента в Армении, привели к гибели десяти человек. Тогда Роберт Кочарян, пока еще занимавший пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

"Второй президент не считает целесообразным являться на заседание", - приводит слова адвоката Кочаряна Айка Алумяна "Радио "Азатутюн".

По словам Алумяна, защита намерена обжаловать в Конституционном суде несколько законов, которые позволили вновь поместить Кочаряна под арест.

"Мы считаем, что данные законы в той трактовке, в которой они были применены к Роберту Кочаряну, являются антиконституционными. В частности, речь идет об отмене Кассационным судом решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и направлении данного дела обратно в Апелляционный суд", - цитирует заявление адвоката "АрмИнфо".

Роберт Кочарян ранее заявлял о политических мотивах своего преследования. Он высказывал мнение, что на суд оказал давление глава правительства Армении Никол Пашинян.

Роберта Кочаряна, занимавшего пост президента с 1998 года по 2008 год, сменил Серж Саргсян, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Кочаряна. После двух президентских сроков Саргсян вновь стал руководителем страны, однако уже в статусе премьер-министра. В результате массовых протестов Саргсян подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Примечание:

"Республиканская партия Армении и "Оринац еркир" создали коалицию", "Азербайджанская газета: Артур Багдасарян вскоре покинет пост секретаря Совбеза Армении", "Артур Багдасарян: власти Армении делают шаги навстречу оппозиции".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 января 2019, 02:06

09 января 2019, 01:07

  • Жалоба на новую пенсионную систему подана в Конституционный суд Грузии

    Представители НПО «Грузинская демократическая инициатива» потребовали приостановить действие закона о накопительной пенсионной системе и проверить его на соответствие Конституции. Обязательный характер взносов в Пенсионное агентство нарушает право граждан на распоряжение частной собственностью, заявили противники реформы.

09 января 2019, 00:34

08 января 2019, 23:54

08 января 2019, 23:46

  • Азербайджан обвинил Армению в обстреле экскаватора близ границы

    Вооруженные силы Армении обстреляли пограничный переход у села Кемерли, повредив экскаватор гражданского рабочего, сообщила 7 января Погранслужба Азербайджана. Азербайджанская сторона отвергает предложенные Арменией механизмы расследования инцидентов на границе, заявил сегодня глава Генштаба Армении.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи