Роберт Кочарян. Фото © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/politics/20181228/16497967/sudebnoe-zasedanie-pereneseno-robert-kocharyan-provedet-novyj-god-za-reshetkoj.html

28 декабря 2018, 20:08

Защита Кочаряна обвинила следствие в затягивании процесса

Следствие добилось переноса заседания суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна. Защита сочла это попыткой затянуть рассмотрение вопроса об освобождении Кочаряна под залог.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля Кочаряна арестовали по обвинению в свержении конституционного строя  Впоследствии это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность бывшего президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. Обвиняемый заявил, что на суд оказал давление премьер Никол Пашинян.

Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване десять лет назад, а также в финансовых махинациях. Беспорядки 1-2 марта 2008 года в Ереване, вызванные несогласием с победой Сержа Саргсяна на выборах президента в Армении, привели к гибели десяти человек. Тогда Роберт Кочарян, пока еще занимавший пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

Сегодня суд перенес заседание по ходатайству об освобождении Роберта Кочаряна под залог на 9 января 2019 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из его адвокатов, Арам Орбелян.

По его словам, о переносе слушания ходатайствовал следователь, который мотивировал просьбу своей занятостью и тем, что рабочий день подходит к концу. "Кроме того, следователь заявил, что ему нужно время для ознакомления с материалами дела, а также подготовки самоотвода судье", - сказал Орбелян. Он добавил, что Роберт Кочарян не присутствовал на заседании.

Следствие искусственно затягивает слушание ходатайства защиты, полагает адвокат. "Ходатайства следствия об аресте слушаются даже ночью. И все ходатайства, связанные с альтернативной мерой пресечения, тоже должны слушаться ночью, если на то есть необходимость", - заявил Орбелян.

Во время заседания гражданский активист Вардгес Гаспари провел перед зданием суда акцию протеста. В руках у активиста был плакат с фотографиями Роберта Кочаряна и его преемника на посту президента Сержа Саргсяна. Портреты были сопровождены надписью "Кровавое десятилетие".

Гаспари потребовал оставить Кочаряна под арестом. Оказавшись на свободе, Роберт Кочарян будет влиять на ход расследования, пояснил активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" подготовил биографии Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Примечание:

"Республиканская партия Армении и "Оринац еркир" создали коалицию", "Азербайджанская газета: Артур Багдасарян вскоре покинет пост секретаря Совбеза Армении", "Артур Багдасарян: власти Армении делают шаги навстречу оппозиции".

Автор: Тигран Петросян, Армине Мартиросян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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