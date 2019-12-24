Владелец армянского телеканала заподозрен в подкупе потерпевших по делу "1 марта"

24 декабря 2019, 21:54

Арам Тавадян, владелец телеканала 5TV подозревается в подкупе потерпевших по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря полиция Армении заявила, что свидетелям и потерпевшим по делу "1 марта" предлагают взятку за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний. По версии правоохранителей, за этим стоят сторонники Роберта Кочаряна. Офис Кочаряна опроверг эту версию. 21 декабря стало известно, что сторонник Кочаряна Варужан Мкртчян задержан по подозрению в предложении взятки участнику судебного процесса по делу "1 марта".

Бывший президент Армении Роберт Кочарян был обвинен в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также во взяточничестве в особо крупном размере. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов в столице Армении также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну.

Число подозреваемых по делу о подкупе потерпевших по делу "1 марта" возросло до двух: задержан владелец телеканала 5TV Арам Тавадян, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

"Тавадян задержан на 72 часа, в течение которых ему должны предъявить обвинение и представить в суд ходатайство об аресте или избрать иную меру пресечения", - пояснила Оганджанян.

Задержанному ранее Варужану Мкртчяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 4 статьи 340 УК Армении (подкуп или принуждение к даче ложных показаний, совершенные организованной группой). "В отношении Мкртчяна следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила Оганджанян.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.