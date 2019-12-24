24 декабря 2019, 21:54

Владелец армянского телеканала заподозрен в подкупе потерпевших по делу "1 марта"

Арам Тавадян, владелец телеканала 5TV подозревается в подкупе потерпевших по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря полиция Армении заявила, что свидетелям и потерпевшим по делу "1 марта" предлагают взятку за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний. По версии правоохранителей, за этим стоят сторонники Роберта Кочаряна. Офис Кочаряна опроверг эту версию. 21 декабря стало известно, что сторонник Кочаряна Варужан Мкртчян задержан по подозрению в предложении взятки участнику судебного процесса по делу "1 марта".

Бывший президент Армении Роберт Кочарян был обвинен в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также во взяточничестве в особо крупном размере. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов в столице Армении также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну.

Число подозреваемых по делу о подкупе потерпевших по делу "1 марта" возросло до двух: задержан владелец телеканала 5TV Арам Тавадян, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

"Тавадян задержан на 72 часа, в течение которых ему должны предъявить обвинение и представить в суд ходатайство об аресте или избрать иную меру пресечения", - пояснила Оганджанян.

Задержанному ранее Варужану Мкртчяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 4 статьи 340 УК Армении (подкуп или принуждение к даче ложных показаний, совершенные организованной группой). "В отношении Мкртчяна следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила Оганджанян.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.

Примечание:

"Защита назвала дело Роберта Кочаряна политическим преследованием", "Следователь ограничил свидания Кочаряна с родными", "Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 декабря 2019, 23:22

24 декабря 2019, 22:39

24 декабря 2019, 21:50

24 декабря 2019, 21:09

  • Машина депутата сгорела в Астрахани

    Четыре автомобиля, один из которых принадлежит депутату Астраханской областной думы Евгению Дунаеву, сгорели в Советском районе. Парламентарий считает, что его машину подожгли из-за его депутатской деятельности.

24 декабря 2019, 20:51

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи