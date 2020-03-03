Защита Кочаряна поставила под сомнение независимость суда

03 марта 2020, 20:15

Суд в Ереване отказался разрешить ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна, которые требовали прекратить его уголовное преследование. Защита Кочаряна потребовала отвода судьи.

Как сообщал "Кавказский узел", Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, отмывании денег и махинациях, а также в получении крупной взятки. Адвокаты бывшего президента требовали доступ к материалам дела о разгоне демонстрантов адвокатам бывшего президента Армении, но прокуратура добилась отмены решения об ознакомления защиты с материалами.

Суд Еревана общей юрисдикции отложил рассмотрение ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования Роберта Кочаряна. Судья Анна Данибекян мотивировала это необходимостью "изучения всех доказательств по данному делу", пишет ТАСС.

Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян заявил после этого отвод судье, поставив под сомнение непредвзятость суда, сообщает РИА "Новости".

Сторона обвинения попросила оставить ходатайство об отводе Анны Данибекян без рассмотрения. Защита позволяет себе злоупотребление правом отвода судьи, каждый раз подавая ходатайства и тем самым препятствуя рассмотрению дела, заявил прокурор Петрос Петросян в суде. Бесконечное затягивание процесса противоречит принципу рассмотрения дел в разумные сроки, идет вразрез с интересами сторон, в том числе и потерпевшей стороны, приводит слова Петросяна "Sputnik Армения".

Напомним, 9 декабря 2019 года по ходатайству стороны обвинения самоотвод взял судья Мхитар Папоян. 16 декабря 2019 года защита второго президента Армении потребовала отвода судьи Апелляционного суда Лусине Абгарян, объяснив ходатайство сомнениями в ее беспристрастности, но судья отказалась взять самоотвод. 3 февраля адвокаты Роберта Кочаряна потребовали отвода судьи Армена Даниеляна, который рассматривает апелляцию прокуратуры на решение суда ознакомить защиту Кочаряна с материалами дела, однако также не добилась успеха.

В марте 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, погибли 10 человек и более 250 получили ранения. На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване. Также на "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна.