Защите Кочаряна отказано в отводе судьи

03 февраля 2020, 18:04

Адвокаты второго президента Армении не смогли добиться отвода судьи Армена Даниеляна. Решение вернуть Роберта Кочаряна в СИЗО указало на небеспристрастность судьи, настаивает защита.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года суд удовлетворил требование защиты Кочаряна, обязав следствие предоставить все материалы дела. Адвокаты Кочаряна и бывшего министра обороны страны Сейрана Оганяна также обвинили прокурора в сокрытии материалов дела и попросили о его отводе, но судья сочла доводы защиты необоснованными.

Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну, сообщается в опубликованном на "Кавказском узле материале" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Дело Кочаряна рассматривает судья, вернувший его в СИЗО

Прокуратура подала апелляционную жалобу, протестуя против решения суда ознакомить защиту Кочаряна с материалами дела. Это решение противоречит тайне следствия, так как дело "1 марта" находится на стадии предварительного расследования, указало ведомство.

Слушание жалобы началось 31 января. В тот день защита Кочаряна представила ходатайство о самоотводе судьи Армена Даниеляна, который в июне 2019 года отменил решение об освобождении Роберта Кочаряна под поручительство и личные гарантии. Адвокаты, в частности, указали, что Даниелян на слушаниях в 2019 году не разрешал им выступать.

18 мая 2019 года суд освободил Роберта Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Это вызвало недовольство премьера Армении Никола Пашиняна. 25 июня 2019 года суд отменил как решение об освобождении Роберта Кочаряна, так и решение об обращении в Конституционный суд по поводу его уголовного преследования. Адвокаты Роберта Кочаряна заявили о предвзятости суда. Кочарян добровольно явился в СИЗО, где находится до сих пор.

"Судья показал, что неспособен быть беспристрастным в разбирательстве жалобы", - заявил на заседании адвокат Оганес Худоян.

Адвокат Арам Вардеванян, в свою очередь, отметил, что защита обратилась в Минюст с требованием привлечь судью к дисциплинарной ответственности. "Однако Минюст отказал в данном требовании. Адвокатская команда обжаловала отказ, и сейчас делу слушается в Административном суде", - сказал он.

Прокурор Петрос Петросян возразил против ходатайства защиты. Судьи удалились в совещательную комнату, и сегодня на заседании Апелляционного суда сообщили об отказе удовлетворить ходатайство.

Прокурор и адвокаты Кочаряна поспорили о тайне следствия

Суд первой инстанции превысил свои полномочия, постановив предоставить материалы уголовного дела в полном объеме, заявил на сегодняшнем судебном заседании прокурор Петрос Петросян. "Суд поставил выше общественного интереса интересы одного человека", - отметил прокурор.

Адвокат Оганес Худоян в ответ на это высказал сомнение, что в деле есть материалы, касающиеся Роберта Кочаряна. По его словам, защита вправе знать, есть ли в деле показания, которые служат интересам Кочаряна. "Функция следствия не заключается в обвинении конкретного человека, а в раскрытии всех обстоятельств, оценку которым должен дать суд. Следствие может предоставить только обвинительные показания, тогда как показания в пользу моего подзащитного не станут объектом разбирательства в суде. Защита уверена, что так именно и было", - пояснил он суду.

В решении суда первой инстанции сказано, что следственный орган не вправе давать оценку, какие материалы уголовного дела исходят из интересов обвиняемого, а какие нет, добавил адвокат "В этом случае, интересы одного человека преобладают над общественным интересом", - заключил Худоян. Суд вновь удалился в совещательную комнату для принятия решения, которое огласит 6 февраля, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ранее, 14 и 21 января, защита обвиняемых по делу о беспорядках в Ереване бойкотировала судебное заседание, утверждая, что суд проигнорировал угрозы защитникам со стороны потерпевших.

1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване. Также на "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна.