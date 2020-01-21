Защита сорвала заседание по делу Кочаряна

21 января 2020, 15:27

Адвокаты обвиняемых по делу о беспорядках в Ереване сегодня бойкотировали судебное заседание, указав, что суд проигнорировал угрозы защитникам со стороны потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", 9 января на заседании суда по делу о "1 марта" произошла перепалка между потерпевшими и защитой Сейрана Оганяна и Юрия Хачатурова. Реплики потерпевших адвокаты расценили как угрозы. 14 января защита Хачатурова бойкотировала судебное заседание и заявила об игнорировании судом угроз в адрес адвокатов.

Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Сегодня пять адвокатов Роберта Кочаряна - Арам Орбелян, Айк Алумян, Ованнес Худоян, Арам Вардеванян и Рубен Саакян - не явились на заседание, поскольку считают, что суд не обеспечивает "реализацию их прав и обязательств", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь адвокатской группы Кочаряна Элина Саакова.

Защита, по словам Сааковой, представила в суд свое обращение, объяснив решение не приходить на заседание тем, что суд "не отреагировал должным образом" на угрозу правопреемника потерпевших, озвученную 9 января. По этой же причине в суд сегодня не явился и Эрик Алексанян, адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, сказала Саакова.

В своем выступлении 9 января адвокаты обвиняемых произнесли фразу "какие-то события 1 марта", что возмутило сторону потерпевших. Один из правопреемников потерпевших в ответе адвокату призвал "уважать "1 марта" и не позволять себе лишнего, иначе те могут "оказаться в том же положении, в каком они (потерпевшая сторона) сейчас", сообщила ранее Элина Саакова.

Судья назначила следующее заседание на 12.00 мск 4 февраля. Она предупредила обвиняемых Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна, что, если защита три раза бойкотирует заседания, то суд будет вправе назначить им другого адвоката, а в случае отказа - общественного защитника, уточнила Элина Саакова.

Кочарян и Геворкян заверили суд, что им известно о возможных санкциях, но сейчас у них нет возможности привлечь другого адвоката, пишет "Sputnik Армения".

Напомним, 1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване. Также на "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна.