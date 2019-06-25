Кочарян добровольно явился в СИЗО

25 июня 2019, 20:19

Второй президент Армении Роберт Кочарян не стал дожидаться принудительного заключения под стражу и явился в СИЗО после решения суда об аресте.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд удовлетворил жалобу Генпрокуратуры и отменил решение об освобождении бывшего президента Роберта Кочаряна из-под стражи. Суд также отменил решение об обращении в Конституционный суд и вернул дело для нового расследования. Адвокаты Роберта Кочаряна, обвинив суд в предвзятости, бойкотировали оглашение вердикта.

После суда Роберт Кочарян подъехал на автомобиле к воротам тюрьмы "Ереван - Кентрон" в центре армянской столицы. Машину бывшего президента сопровождал автомобиль госохраны, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Радио Азатутюн".

Кочарян на несколько минут вышел из автомобиля и поприветствовал своих сторонников, которых полиция оттеснила на противоположный от пенитенциарного учреждения тротуар, выставив живое оцепление. "Думаю, вы и сами увидели, что нет ни закона, ни законности. Много чего есть сказать, но…", - сказал Кочарян, после чего обнял младшего из двух сыновей, сел в автомобиль и въехал на территорию тюрьмы.

Напомним, что Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Тогда в столкновениях между силовиками и демонстрантами погибли десять человек. Протесты начались после победы на президентских выборах Сержа Саргсяна. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам обвиняемый пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.