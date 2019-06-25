Портреты Роберта Кочаряна. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

25 июня 2019, 16:58

Суд вынес решение о повторном аресте Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу Генпрокуратуры и отменил решение об освобождении бывшего президента Роберта Кочаряна из-под стражи.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня адвокаты Роберта Кочаряна обвинили суд в предвзятости и решили бойкотировать оглашение решения суда по апелляционной жалобе Генпрокуратуры.

18 мая суд освободил Роберта Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Это вызвало недовольство премьера Армении Никола Пашиняна. 20 мая суд в Ереване принял решение приостановить дело Кочаряна и направить его в Конституционный суд. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента.

Судья Армен Даниелян постановил заключить бывшего президента Роберта Кочаряна под стражу. Согласно решению суда, выплаченный за Кочаряна денежный залог будет возвращен поручителям. Суд также отменил решение об обращении в Конституционный суд и вернул дело для нового расследования, передал корреспондент "Кавказского узла".

Защита вправе обжаловать решение в кассационной инстанции в течение 15 дней после получения постановления суда, сказано в постановлении.

Участники процесса, присутствовавшие в зале заседания, встретили решение аплодисментами и криками "Браво!" Сторона защиты и сам Роберт Кочарян не присутствовали на оглашении решения, сторонники Кочаряна у суда не собирались.

Полиция Армении должна обеспечить выполнение решения суда, которое вступает в силу с момента его оглашения, заявил после окончания слушаний в комментарии журналистам прокурор Петрос Петросян. "Какого-либо регламента по времени нет, полиция должна выполнить постановление суда незамедлительно", - подчеркнул он.

Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. В ходе столкновений силовиков с протестующими, несогласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, погибли десять человек. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна. Также "Кавказский узел" подготовил справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.  

Примечание:

"В Армении принят закон о компенсациях жертвам событий марта 2008 года", "Полицейский задержан в Армении по подозрению в убийстве манифестанта", "Шествие в поддержку Артура Саргсяна завершилось в Ереване".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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