Генпрокуратура Армении добилась самоотвода судьи по делу Кочаряна

03 июня 2019, 23:41

Судья Апелляционного суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна Вазген Рштуни взял самоотвод после ходатайства Генпрокуратуры. Следствие поставило под сомнение беспристрастность судьи после его заявлений о возможном освобождении Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов, его сторонники откликнулись на этот призыв. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента.

Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. В ходе столкновений силовиков с протестующими, несогласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку.

В Апелляционном суде Армении сегодня рассматривалась жалоба защиты Роберта Кочаряна на решение суда первой инстанции, которая отклонила ходатайство о прекращении уголовного преследования бывшего президента на основании его неприкосновенности.

После освобождения в 2018 году Роберта Кочаряна из-под ареста на основании его неприкосновенности защита представила Специальной следственной службе ходатайство о прекращении уголовного преследования, сообщил "Кавказскому узлу" его адвокат Ованнеса Худояна.

Он напомнил, что после того, как ходатайство было отклонено, защита подала жалобу в суд первой инстанции. Однако судья Гагик Погосян также отказал в удовлетворении жалобы. Тогда Худоян обжаловал решение суда первой инстанции в Апелляционном суде, дело было завизировано на имя судьи Вазгена Рштуни.

13 августа 2018 года Апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении. После освобождения Кочаряна Специальная следственная служба Армении распространила заявление, в котором назвала это решение "незаконным" и выразила надежду, что Генпрокуратура обжалует его. 16 августа глава службы заявил, что судья Александр Азарян, освободивший Кочаряна из-под ареста, должен был взять самоотвод, так как работал в администрации Роберта Кочаряна и выносил приговоры "по делу 1 марта".

В ходе сегодняшнего заседания следователь Грач Мушегян представил ходатайство об отводе судьи. Следствие обосновало ходатайство тем, что ранее судья Вазген Рштуни высказывался по поводу возможного освобождения Роберта Кочаряна из-под ареста на основании его неприкосновенности и согласился с позицией судьи Александра Азаряна, который в первый раз освободил Кочаряна, сообщил "Кавказский узел".

Сомнения в беспристрастности судьи Рштуни высказал и представитель Генпрокуратуры Армении Карен Бишарян.

"Вы утверждали, что как юрист согласны с судьей Азаряном. А мы считаем, что это создает обоснованные сомнения в вашей беспристрастности в рамках данного дела. Потому что вы высказали свое мнение о деле, а теперь рассматриваете другое дело по схожему вопросу", - привел сегодня слова Бишаряна "Sputnik-Армения".

По возвращении из совещательной комнаты судья Вазген Рштуни заявил о своем отводе. "Дело будет передано другому судье, на этот момент, пока не известно, кому именно", - прокомментировал Ованнес Худоян.

Дата следующего заседания суда будет назначена позже. Комментариев судьи Апелляционного суда Армении Вазгена Рштуни пока не поступало.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна.