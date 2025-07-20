Правозащитники заявили об риске похищения российского военного в Ереване

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Семен Субботин, который находится в розыске по статье о самовольном оставлении части, был на трое суток задержан полицией Армении. У изолятора, откуда он должен был сегодня освободиться, его ждали российские военные, сообщили правозащитники.

Полиция Еревана задержала российского военного Семена Субботина, которого объявили в российский розыск по делу о самовольном оставлении части. Под стражей он провел 72 часа, в этот период армянская сторона должна сообщить о разыскиваемом человеке в Россию, а российская сторона — передать в ответ материалы уголовного дела в отношении него, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Сегодня днем Субботина освободили из изолятора временного задержания. Перед его выходом у изолятора заметили троих российских военных в полевой форме.

Правозащитники предупредили полицию Армении о возможной попытке похищения Субботина, после чего военного в сопровождении доставили в отдел МВД «Эребуни».

"Если российская сторона подготовит документы об экстрадиции, то дальше армянские судебные власти будут решать вопрос [о выдаче Субботина]. И это абсолютно не означает, что выдача состоится", - сказала изданию эксперт "Общественного вердикта"* Асмик Новикова.

До задержания в Армении 25-летний Семен Субботин проходил службу в городе Тейково в Ивановской области, говорится в публикации.

В базе розыска МВД содержится информация о розыске Субботина "по статье УК".

Напомним, Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, указали в марте 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники. В этих странах высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, пояснили они.

В Армении силовики неоднократно задерживали граждан России, объявленных на родине в розыск по политическим делам. Так, в июле 2024 года задержали педагога из Подмосковья Наталью Таранушенко, объявленную в розыск по уголовному делу о фейках про армию. Позже ее отпустили под обязательство о явке.

Напомним, 9 апреля 2024 года правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории военной базы в Гюмри Анатолия Щетинина, который был объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. После встречи со Щетининым правозащитники сообщили, что он решил вернуться в Россию, но 1 мая стало известно, что он согласился на их помощь.

7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан мобилизованный российский военный Дмитрий Сетраков. По данным правозащитников, сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники указали на риск внесудебной экстрадиции людей, к которым у Кремля есть особый интерес.

Соглашение о правовой помощи России не соответствует международным обязательствам Армении и должно быть признано антиконституционным, заявили правозащитник Артур Сакунц и адвокат Ани Чатинян.

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