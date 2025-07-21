Правозащитники обеспечили безопасность Субботина в Армении

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Россиянин Семен Субботин, объявленный в розыск по статье о самовольном оставлении части, находится в безопасном месте. Шансов экстрадировать Субботина официально у российских силовиков практически нет, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Семен Субботин, который находится в розыске по статье о самовольном оставлении части, был на трое суток задержан полицией Армении. У изолятора, откуда он должен был освободиться 20 июля, его ждали российские военные, сообщили правозащитники.

Бывший российский военный Семен Субботин, которого полиция Армении не стала выдавать России, сейчас находится в безопасном месте, сообщили «Кавказскому узлу» представители правозащитных организаций «Общественный вердикт»*, «Ковчег»* и «Хельсинкская гражданская ассамблея - Ванадзор». Все три организации также подтвердили, что сам Субботин сейчас не общается с журналистами.

Мотивы Субботина покинуть Россию были очевидны, «не хотел убивать и подыхать», заявил «Кавказскому узлу» Иван Чувиляев - представитель проекта «Идите лесом»*, помощью которого Субботин воспользовался при выезде.

Субботин приехал в Армению в конце 2024 года. «В Армении он не работает, скрываясь от тех, кто разыскивает его с целью вернуть на службу», - сообщил представитель организации «Хельсинкская гражданская ассамблея - Ванадзор». Он добавил, что Субботин был отпущен из полиции, поскольку Россия не направила запрос об экстрадиции.

В межгосударственный розыск в странах СНГ данные разыскиваемых вносят практически автоматом, в отличии от Интерпола, и политическую мотивированность преследования никто не проверяет, указал координатор «Ковчега»*.

«Однако потом каждая страна, получив экстрадиционный запрос, может самостоятельно проверять основания в каждом конкретном случае и принять решение. Армения не выдает россиян, которых преследуют по политическим мотивам и за отказ от военной службы. Процедура во многих случаях похожа: задержание, получение документов от России, короткий опрос. Дальше человека отпускают и никаких действий, направленных на экстрадицию, не предпринимают. Поэтому шансы на экстрадицию очень невысокие - тем более это судебная процедура, предполагающая разные инстанции, а у нашей команды защиты есть прочная юридическая стратегия», - отметил он.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники указали на риск внесудебной экстрадиции людей, к которым у Кремля есть особый интерес. Соглашение о правовой помощи России не соответствует международным обязательствам Армении и должно быть признано антиконституционным, заявили правозащитник Артур Сакунц и адвокат Ани Чатинян.

Активист отметил, что попытка российских военных со 102-й базы в Гюмри задержать Субботина является «грубейшим нарушением суверенитета Армении».

«Российские силовики, военные не имеют права проводить оперативно-розыскную деятельность, задержание, допросы, кого-то забирать на территории другой страны. Порядок один, через экстрадиционный запрос, дальше решают и действуют армянские правоохранительные органы», - заключили в «Ковчеге»*.

9 апреля 2024 года правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории военной базы в Гюмри Анатолия Щетинина, который был объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. После встречи со Щетининым правозащитники сообщили, что он решил вернуться в Россию, но 1 мая стало известно, что он согласился на их помощь.

7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан мобилизованный российский военный Дмитрий Сетраков. По данным правозащитников, сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

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