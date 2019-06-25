Адвокаты Кочаряна объявили суду бойкот

25 июня 2019, 13:23

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна обвинили суд в предвзятости и решили бойкотировать сегодняшнее оглашение решения суда по апелляционной жалобе Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", ранее адвокаты Кочаряна подали ходатайство о приостановке слушания. Судья Армен Даниелян 20 июня расценил эти действия как попытку затянуть судебное разбирательство и объявил об окончании слушания по жалобе прокурора. Обвинение требовало отменить решение первой инстанции об освобождении Кочаряна из-под ареста и передаче его дела в Конституционный суд.

18 мая суд освободил Роберта Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Премьер Армении Никол Пашинян в ответ на это призвал блокировать здания судов, его сторонники откликнулись на этот призыв. 20 мая суд в Ереване принял решение приостановить дело Кочаряна и направить его в Конституционный суд. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента.

О бойкоте судебного заседания корреспонденту "Кавказского узла" рассказала пресс-секретарь адвокатской группы Элина Саакова.

"Учитывая, что судья Армен Даниелян не позволил защите представить свои возражения, тем самым поправ принцип состязательности судопроизводства, ни Роберт Кочарян, ни его защита не примут участия в оглашении решения Апелляционного суда", - отметила она.

Защита также призвала сторонников Роберта Кочаряна не проводить акцию у здания суда, добавила Саакова.

Заседания Апелляционного суда по делу Кочаряна проходили на фоне акций протеста сторонников и противников экс-президента. По оценке полиции, численность участников с каждой стороны в разные дни колебалась от 70 до 100 человек. 20 июня силовики выставили металлические ограждения и кордон по правую и левую сторону небольшого сквера перед зданием суда, чтобы не допустить столкновений между противниками и сторонниками Кочаряна. К зданию суда были стянуты усиленные наряды полиции, в том числе, отряды "красных" беретов (спецотряд полиции Армении). Несмотря на призыв силовиков к сдержанности, стороны периодически обменивались обвинениями и оскорблениями, рассказал присутствовавший на месте события корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что бывший президент Армении Роберт Кочарян также обвиняется в получении взятки в размере 3 миллионов долларов.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна. Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.