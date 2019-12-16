Защита Кочаряна потребовала отвода судьи

16 декабря 2019, 21:11

Ходатайство об отводе Лусине Абгарян защита второго президента Армении Роберта Кочаряна объяснила сомнениями в беспристрастности судьи после публикации ее родственника в соцсети. Обвинение назвало претензии защиты необоснованными.

Как писал "Кавказский узел", представитель обвинения 6 декабря потребовал отвода судьи Мхитара Папояна, рассматривающего апелляцию на арест Роберта Кочаряна. Защита возразила, что свое ходатайство прокурор подкрепил лишь непроверенной информацией в соцсети. 9 декабря судья согласился с ходатайством прокурора, который усомнился в его беспристрастности, и отказался рассматривать жалобу Кочаряна на продление ареста.

Сегодня в Апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы защиты Роберта Кочаряна на решение суда первой инстанции об отказе в освобождении под залог. Защита Кочаряна ходатайствовала о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Адвокат Айк Алумян заявил, что планирует задать судье Лусине Абгарян несколько вопросов для выяснения ее родственных связей. Прокурор и представители пострадавшей стороны не возражали. Заседание было продолжено за закрытыми дверьми, но затем - в открытом режиме, передала корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Арам Вардеванян представил ряд фактов, которые, по его мнению, "могут стать причиной недоверия к судье в рамках дела Роберта Кочаряна". В частности, адвокат отметил, что в соцсети Facebook брат судьи Давид Абгарян явно позиционирует себя как противник Кочаряна. "Ваш брат поделился записью солиста рок-группы System of a Down Сержа Танкяна, в котором Танкян приветствует решение суда об аресте Роберта Кочаряна. А сама судья Лусине Абгарян "лайкнула" запись", - заявил Вардеванян на заседании.

По его словам, родные и близкие судьи обязаны соблюдать нейтралитет по тем или иным вопросам. Кроме того, по словам адвоката, брат судьи имеет тесные связи с судьей КС Ваге Григоряном, ранее представляющим интересы потерпевшей стороны по делу Кочаряна.

Более того, по словам адвоката, судья Лусине Абгарян, согласно опубликованному на сайте court.am графику, должна 17 декабря отправиться в отпуск. А это, по его словам, означает, что за десять дней администрация суда должна была исключить ее имя из списков судей, которым по электронной системе может достаться то или иное дело, и, соответственно, Абгарян не может рассматривать данное дело.

Судья Лусине Абгарян в свою очередь заявила, что ее график был изменен, и вместо 17 декабря она отправится в отпуск 24-го.

Адвокат Ованнес Худоян отметил, что "по части отпуска у судьи нет вины", но не исключил, что дату отпуска специально сдвинули, чтобы дело досталось Лусине Абгарян.

Обвинение посчитало претензии стороны защиты необоснованными. Прокурор Геворг Багдасарян заявил, что изменение графика отпусков судей - естественный процесс, и он часто связан с перегруженностью судов. "Претензии защиты нелогичны. А по части тесных связей брата судьи с Ваге Григоряном - все сестры и братья имеют право на собственное мнение и позицию. У нас нет причины сомневаться в беспристрастности судьи", - сказал он.

Против ходатайства защиты также выступили представители потерпевших, которые сочли доводы адвокатов "неубедительными". Следующее заседание судья Лусине Абгарян назначила на 16:00 по местному времени (15:00 мск) 18 декабря.

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян надеется на правомерное решение судьи. По его словам, Мхитар Папоян - седьмой по счету судья, взявший самоотвод по делу его отца. "Он просто выбрал легкий путь. Сколько я слышал о Папояне, это добропорядочный судья, руководствующийся законом. Самоотвод он взял, по всей видимости, чтобы не удостоиться той же участи, что и судьи Александр Азарянж и Давид Григорян, освободившие моего отца", - заявил Левон Кочарян корреспонденту "Кавказского узла".

Он утверждает, что на судей со стороны властей оказывается серьезное давление.

Роберт Кочарян сегодня не присутствовал на заседании. По словам Левона Кочаряна, он находится в Медцентре "Измирлян", где проходит обследование после операции.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.