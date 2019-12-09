09 декабря 2019, 16:37
Судья по делу Роберта Кочаряна взял самоотвод
Судья Мхитар Папоян согласился с ходатайством прокурора, который усомнился в его беспристрастности, и отказался рассматривать жалобу второго президента Армении Роберта Кочаряна на продление ареста.
Как писал "Кавказский узел", представитель обвинения 6 декабря потребовал его отвода судьи Мхитара Папояна, рассматривающего апелляцию на арест Роберта Кочаряна, и . Защита возразила, что свое ходатайство прокурор подкрепил лишь непроверенной информацией в соцсети.
Доводы, озвученные прокурором на прошлом заседании, не могут послужить основанием для самоотвода судьи, настаивает адвокат Арам Орбелян. "Нужно ознакомиться с основаниями решения, которые еще должны получить, затем определиться с дальнейшими шагами", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".
Ранее защита Кочаряна просила суд освободить его под залог, но 7 ноября было принято решение оставить его под арестом. Сторонники Кочаряна в ответ провели у здания суда протестную акцию. В ноябре защита требовала отвода судьи Анны Данибекян и прокурора, которого обвинила в сокрытии материалов дела, но также получила отказ.
На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"