Судья по делу Роберта Кочаряна взял самоотвод

09 декабря 2019, 16:37

Судья Мхитар Папоян согласился с ходатайством прокурора, который усомнился в его беспристрастности, и отказался рассматривать жалобу второго президента Армении Роберта Кочаряна на продление ареста.

Как писал "Кавказский узел", представитель обвинения 6 декабря потребовал его отвода судьи Мхитара Папояна, рассматривающего апелляцию на арест Роберта Кочаряна, и . Защита возразила, что свое ходатайство прокурор подкрепил лишь непроверенной информацией в соцсети.

Огласив свое решение о самоотводе, судья Мхитар Папоян объявил сегодняшнее судебное заседание закрытым, передал корреспондент "Кавказского узла".

Доводы, озвученные прокурором на прошлом заседании, не могут послужить основанием для самоотвода судьи, настаивает адвокат Арам Орбелян. "Нужно ознакомиться с основаниями решения, которые еще должны получить, затем определиться с дальнейшими шагами", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее защита Кочаряна просила суд освободить его под залог, но 7 ноября было принято решение оставить его под арестом. Сторонники Кочаряна в ответ провели у здания суда протестную акцию. В ноябре защита требовала отвода судьи Анны Данибекян и прокурора, которого обвинила в сокрытии материалов дела, но также получила отказ.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.