Суд отказал защите Кочаряна в доступе к материалам дела

06 февраля 2020, 12:02

Прокуратура добилась отмены решения представить материалы дела о разгоне демонстрантов адвокатам бывшего президента Армении.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года суд удовлетворил требование защиты Кочаряна, обязав следствие представить все материалы дела. Адвокаты Кочаряна и бывшего министра обороны страны Сейрана Оганяна тогда обвинили прокурора в сокрытии материалов дела и попросили о его отводе, но судья сочла доводы защиты необоснованными. При рассмотрении апелляции прокуратуры на ноябрьское решение суда адвокаты Кочаряна потребовали отвода судьи Армена Даниеляна, который ранее отменил решение об освобождении подсудимого из СИЗО.

Апелляционный суд отменил сегодня решение о представлении защите Роберта Кочаряна материалов по "делу 1 марта". Суд счел обоснованными утверждения прокуратуры, что материалы дела не могут быть представлены в полном объеме, исходя из интересов следствия.

Адвокаты второго президента Армении и он сам не присутствовали на оглашении решения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что защита хотела выяснить, есть ли в деле показания, которые служат интересам Кочаряна. "Функция следствия не заключается в обвинении конкретного человека, а в раскрытии всех обстоятельств, оценку которым должен дать суд. Следствие может представить только обвинительные показания, тогда как показания в пользу моего подзащитного не станут объектом разбирательства в суде. Защита уверена, что так именно и было", - пояснил ранее суду адвокат Оганес Худоян. Прокуратура настаивала, что материалы дела нельзя разглашать, поскольку расследование не завершено.

Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Мартовские столкновения 2008 года в центре Еревана произошли между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения. На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване. Также на "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна.