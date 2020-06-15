Число задержанных сторонников Гагика Царукяна в Ереване превысило 250

15 июня 2020, 02:44

252 человека были задержаны в ходе акции в поддержку лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. Допрос политика в Службе национальной безопасности длился около девяти часов.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики провели в особняке лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и офисах партии обыски. Депутаты "Процветающей Армении" сочли это политическим преследованием. Сторонники Царукяна собрались на протестную акцию, первоначально сообщалось о более чем сотне задержанных.

Гагик Царукян был допрошен по делу о подкупе избирателей во время выборов в 2017 году, а также в связи с делом компании, работающей в сфере игорного бизнеса. Также он, по данным Службы нацбезопасности Армении, может быть замешан в афере с землей.

По данным на 22.00 по местному времени (21.00 мск) 14 июня число участников акции в поддержку Гагика Царукяна, которые были подвергнуты приводу в полицейские участки, достигло 252, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян. Он также напомнил, что по всей территории Армении, согласно решению правительства о введении режима чрезвычайного положения, запрещены все виды собраний.

"Эти граждане не подчинились законному требованию полиции, в частности, призыву соблюдать социальную дистанцию и прекратить акцию в связи с угрозой распространения коронавируса, поэтому были задержаны", - отметил Габриелян.

По его словам, в отношении группы людей возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведении собраний (часть 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Армении).

Гагика Царукяна допрашивали в Службе национальной безопасности Армении около девяти часов. Сторонники встретили у здания СНБ аплодисментами и скандировали "Царукян!".