15 июня 2020, 02:44

Число задержанных сторонников Гагика Царукяна в Ереване превысило 250

252 человека были задержаны в ходе акции в поддержку лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. Допрос политика в Службе национальной безопасности длился около девяти часов.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики провели в особняке лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и офисах партии обыски. Депутаты "Процветающей Армении" сочли это политическим преследованием. Сторонники Царукяна собрались на протестную акцию, первоначально сообщалось о более чем сотне задержанных

Гагик Царукян был допрошен по делу о подкупе избирателей во время выборов в 2017 году, а также в связи с делом компании, работающей в сфере игорного бизнеса. Также он, по данным Службы нацбезопасности Армении, может быть замешан в афере с землей.

По данным на 22.00 по местному времени (21.00 мск) 14 июня число участников акции в поддержку Гагика Царукяна, которые были подвергнуты приводу в полицейские участки, достигло 252, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян. Он также напомнил, что по всей территории Армении, согласно решению правительства о введении режима чрезвычайного положения, запрещены все виды собраний.

"Эти граждане не подчинились законному требованию полиции, в частности, призыву соблюдать социальную дистанцию и прекратить акцию в связи с угрозой распространения коронавируса, поэтому были задержаны", - отметил Габриелян.

По его словам, в отношении группы людей возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведении собраний (часть 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Армении).

Гагика Царукяна допрашивали в Службе национальной безопасности Армении около девяти часов. Сторонники встретили у здания СНБ аплодисментами и скандировали "Царукян!".

Напомним, что в мае 2019 года следователи рассмотрели заявление представителя социал-демократической партии "Решение гражданина" в отношении Гагика Царукяна и не нашли в действиях депутата состава преступления. Перед этим, во время обсуждения в парламенте Армении проекта дополнений в закон "О госпошлине", предполагающих  введение пошлины на импорт цемента, лидер "Процветающей Армении", который является собственником Араратского цементного завода, заявил, что пошлина на клинкер необходима, чтобы отечественный товар мог конкурировать с импортным аналогом. После выступления Царукяна представитель социал-демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян попросил лишить его депутатского мандата и возбудить уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Спикер парламента Арарат Мирзоян потребовал от Царукяна "публично дать исчерпывающие разъяснения" по поводу его бизнеса. Царукян пояснил, что передал свой бизнес в доверительное управление. Царукян пояснил, что передал свой бизнес в доверительное управление.

Примечание:

"Власти возложили вину за распространение эпидемии в Армении на ее граждан", "Жители Армении пожаловались на падение доходов из-за эпидемии", "Сотрудники "Наирита" перекрыли дорогу около завода".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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