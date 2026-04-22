Политолог оценила перспективы партий выиграть выборы в парламент Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия премьер-министра Пашиняна "Гражданский договор" на выборах в парламент использует угрозу войны как фактор страха, тогда как его соперники "Сильная Армения" Карапетяна, блок "Армения" Кочаряна и "Процветающая Армения" Царукяна - угрозу разрыва экономических отношений с Россией.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 21 апреля ЦИК Армении принял документы от более чем 20 политических партий и альянсов, изъявивших желание участвовать в парламентских выборах 7 июня. Регистрация избирательных списков начнется 23 апреля.

В пресс-службе "Сильной Армении" проинформировали, что партия подписала меморандум о создание альянса с председателем партии «Новая эпоха» Арутюном Арутюняном и полномочным представителем партии «Объединённые армяне» Наири Саргсяном. Национал-либеральная политическая партия «Наследие» с Раффи Ованнисян, партия «Свобода», возглавляемая бывшим премьер-министром Грантом Багратяном, партия «Демократический национальный союз Армении» возглавляемый первым премьер-министром Армении Вазгеном Манукяном, выступили в поддержку и заявили о готовности к сотрудничеству с партией «Сильная Армения». Все партии заявили, что «объединяются вокруг политической повестки и предвыборной программы партии «Сильная Армения» и будут действовать на принципах укрепления государственности, защиты национальных и духовных ценностей, эффективного и подотчётного управления, устойчивого экономического развития, обеспечения правовой и социальной справедливости и солидарности».

11 апреля на митинге и шествии в Ереване, организованный «Сильной Арменией», присоединились порядка 40 тысяч человек. 14 апреля, на следующий день после открытия регистрации партий в ЦИК для участия в выборах, начались задержания, подвергнуты приводу члены и сторонники партии по обвинению в даче и получении избирательного подкупа.

Пресс-секретарь партии Марианна Каграманян, комментируя действия правоохранительных органов, сообщила 21 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что «правящей партии стремится создать предлог, чтобы «Сильная Армения» не прошла регистрацию для участия в выборах, таким образом устранив сильного конкурента».

Член партии «Сильная Армения», соучредитель и партнер юридической фирмы «GM LEGAL» Гоар Мелоян проинформировала корреспондента "Кавказского узла", что «15 человек были подвергнуты приводу в городе Арташате, 17 человек - в Ереване в ходе акции «Свободу Карапетяну».

"На судебном заседании по делу семерых задержанных суд принял решение об избрании в отношении шестерых лиц меры пресечения в виде домашнего ареста, а ходатайство в отношении одного гражданина отклонено, он освобожден", - сообщила она.

Что касается вопроса о то, может ли Самвел Карапетян быть кандидатом на пост премьер-министра, Мелоян отметила, что, «согласно Конституции, не может, так как не соответствует условиям – четыре года проживать в Армении и четыре года быть только гражданином Армении».

Партия «Сильная Армения» объявила своим избирателям, что представит проект поправки к Конституцию уже на первом заседании, в результате которого Самвел Карапетян будет избран премьер-министром

«Что касается правового регулирования кандидатуры Самвела Карапетяна на пост премьер-министра, на данный момент Самвел Карапетян не может быть избран премьером, поскольку это не соответствует общим правовым нормам. Но, учитывая, что сторонники нашей политической силы хотят видеть Самвела Карапетяна премьер-министром республики Армения, состоялось длительное и достаточно серьезное обсуждение, в результате которого было предложено внести поправку в Конституцию, где положения, касающиеся премьер-министра, регулируются одной статьей. После конституционных реформ 2015 года нам уже известно, что Конституцию можно изменять не только посредством референдума, но и отдельными поправками в рамках деятельности парламента, в том числе включая статью 148, которая может быть изменена Национальным собранием. Партия «Сильная Армения» объявила своим избирателям, что представит проект поправки к Конституцию уже на первом заседании, в результате которого Самвел Карапетян будет избран премьер-министром. Содержание этих поправок было представлено 8 мая в рамках предвыборной кампании», - отметила Мелоян.

«Поскольку, согласно Конституции, в парламенте Армении должно быть как минимум три политические силы, можно сказать, судя по активности и социологическим опросам, что борьба будет происходить между правящей силой «Гражданский договор» и тремя основными оппозиционными силами - «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, блок «Армения» Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» Гагика Царукяна», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" политолог Наира Айрумян.

«Шансы у всех одинаковые, хотя не исключается, что ближе к выборам будет применен так называемый «молдавский сценарий» и одной или даже двум из этих партий будет запрещен доступ к выборам. Но если все эти оппозиционные силы пройдут в парламент, то если правящей ныне партии не удастся набрать 50+1 голосов, то, возможно, другие партии объединятся и выберут премьер-министра», - полагает политолог.

По ее словам, "многочисленные судебные дела, задержания членов и сторонников «партии «Сильная Армения» наталкивают на мысль, что «молдавский сценарий» будет применен к этой силе, хотя до сих пор ни один судебный процесс не доказал, что партия Карапетяна прибегала к незаконным методам".

«Хотя шум и ажиотаж удалось обеспечить, что негативно сказался на имидже партии «Сильная Армения». Но со временем может быть и обратный эффект – репрессии со стороны властей, могут сделать партию Карапетяна сильнее. Но, возможно, правоохранительные органы и правящая партия будут продолжать попытки дискредитировать оппозиционные партии, чтобы отстранить от выборов», - отметила Айрумян.

Политолог отметила, что поездка Пашиняна в Москву, дело Давида Минасяна, призывы власти не допустить оппозицию в парламент, «действительно неположительным образом сказались на имидже правящей партии». «Все эти истории с репрессии, аресты, преследования не положительным образом могут сказаться на имидже Пашиняна. Причем это может сказаться и на его поддержке со стороны Европейского союза – Евросоюз изначально был настроен на поддержку Пашиняна и даже сегодня было объявлен о создании группы – миссии, которая будет бороться с гибридными угрозами, подразумевая угрозы со стороны России. Хотя на сегодня правящая партия Пашиняна не выдвинула ни одного обвинения и доказательств в адрес России о попытках гибридной угрозы. Но надо учесть, что правящая партия Армении, хотя косвенно позиционирует себя как проевропейская, на самом деле не предприняла ни одного шага, чтобы подтвердить такую позицию или намерение оторвать Армению от России. В этом смысле разница между правящей партией и оппозиционными силами, позиционирующимися как пророссийские, небольшая, потому что все они сильно зависят от России. На самом деле на выборах будет присутствовать фактор страха, потому что каждая из сторон использует свой фактор страха. Партия Пашиняна откровенно грозит войной, если не выберут его партию, остальные партии грозят концом экономических преференций со стороны России, которыми до сих пор пользуется Армения. В зависимости того, кому удастся больше сыграть на факторе страха, и сложится поствыборная картина», - сказала Наира Айрумян.