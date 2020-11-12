12 оппозиционеров подверглись уголовному преследованию после протестов в Ереване

12 ноября 2020, 12:03

Лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров заподозрены в организации митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября, спровоцировала беспорядки и акции протеста в Ереване. Протестующие в ночь на 11 ноября ворвались в здание парламента. Днем 17 политических сил, в том числе парламентская партия "Процветающая Армения", провели в столице многолюдный митинг и шествие с требованием об отставке фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание парламента по этому вопросу не состоялось из-за бойкота со стороны депутатов правящего блока "Мой шаг". Очередная акция протеста запланирована на 16.00 мск.

11 ноября полиция задержала 129 активистов, в том числе главу "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и других лидеров оппозиции. Пашинян перед этим отверг выдвинутые против него Царукяном обвинения в сговоре о сдаче ключевого города в Нагорном Карабахе, Шуши, и предложил силовикам проверить, не создал ли Царукян под видом отряда добровольцев вооруженную группу для применения в самой Армении.

Гагик Царукян, представитель АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, представители Республиканской партии Эдуард Шармазанов и Давид Амбарцумян, бывший вице-спикер парламента Армении Ара Саакян задержаны в связи с уголовным делом по статье "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, применением огнестрельного оружия, либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти" (ч.1 ст. 225.1 УК), сообщила сегодня Специальная следственная служба Армении.

Еще два человека - Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян, - заподозренные в организации массовых беспорядков, оставлены на свободе под подпиской о невыезде, передал корреспондент "Кавказского узла".

Генпрокуратура Армении заранее предупреждала активистов, что митинги запрещены действующим в стране военным положением. Однако один из задержанных 11 ноября, глава общественной организации "Правовой путь" Рубен Меликян, указал, что во время военных действий власти не мешали проведению множества мирных митингов перед зданием ООН и посольствами в Ереване, а вспомнили о запрете на массовые акции только когда война завершилась.

Представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, лидер "Национальной безопасности" Гарник Исагулян, лидер партии "Одна Армения" Артур Газинян задержаны по уголовному делу и нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну (ч. 1 ст. 307.1 УК). Сразу обе статьи вменяются политологу Сурену Суренянцу и главе партии "Отечество" Артуру Ванецяну.

Статья 225.1 Уголовного кодекса Армении предусматривает до трех месяцев ареста, статья 307.1 - до пяти лет заключения.

Артур Ванецян после "бархатной революции" 2018 года был назначен главой Службы нацбезопасности Армении, однако в сентябре 2019 года был отправлен в отставку из-за разногласий с премьер-министром Николом Пашиняном. 17 политических сил, подписавших 9 ноября совместное заявление с требованием отставки правительства и его главы Никола Пашиняна, 11 ноября объявили о создании Комитета спасения. Цель оппозиции - сорвать реализацию мирного соглашения.

Согласно договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией, Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, указано в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"