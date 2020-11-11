Митинг за отставку Пашиняна перерос в масштабное шествие

11 ноября 2020, 15:55

Участники митинга отправились с площади Свободы в Ереване к зданию правительства Армении. Кабмин должен уйти в отставку, чтобы соглашение с Азербайджаном осталось нереализованным, заявили организаторы акции. Полиция задержала 129 активистов.

"Кавказский узел" писал, что 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ереванцы, недовольные содержанием мирного соглашения, в ночь на 10 ноября ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня 17 оппозиционных политических сил организовали митинг. Силовики задержали десятки человек, в том числе лидера "Процветающей Армении" Царукяна. Чтобы помешать активистам из регионов, власти перекрыли дороги в Ереван, заявили оппозиционеры.

После протестов 10 ноября были задержаны шесть человек, в том числе двое за участие в избиении спикера парламента Арарата Мирзояна. В протестах приняли участие и вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха. Они заявили, что войну надо было продолжать даже в том случае, если бы она завершилась поражением Армии обороны. Премьер заявил, что протестующие наносят "удар в спину солдатам в окопах".

На площади Свободы были задержаны 129 протестующих, к 14.30 мск 41 из них был отпущен, передало данные МВД издание "Sputnik Армения".

Колонна протестующих направилась от площади в сторону здания правительства Армении. "Никол [Пашинян], ты должен уйти! В течение нескольких часов парламент должен созвать внеочередное заседание и отстранить Пашиняна", - процитировал ТАСС одного из организаторов акции протеста, представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна.

Оппозиция решила создать Комитет спасения

Силовикам не удалось пресечь митинг, несмотря на массовые задержания и подтянутый к площади Свободы спецназ. Участники акции скандировали "Никол – предатель!" и "Арцах!" (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший трансляцию акции на сайте Factor. На общих планах трансляции видны тысячи людей.

Премьер-министр втайне от общественности подписал предательское соглашение о сдаче территорий, заявил с трибуны лидер партии "Единая Армения" Артур Газинян. "Тысячи воинов воевали за каждый миллиметр, но их предали. Никто не давал Пашиняну мандата на заключение этого предательского документа. Мы не допустим сдачи освобожденных кровью земель", - сказал он.

Член Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил о создании Комитета спасения. "Правящая сила должна уйти в отставку, чтобы избежать реализации предательского соглашения о сдаче территорий. Это борьба не за власть, это борьба за спасение Арцаха и Армении", - перевел корреспондент "Кавказского узла" выступление Сагателяна на митинге.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Отставки Пашиняна добиваются 17 политических сил

Ранее, 9 ноября, 17 политических сил Армении подписали совместное заявление с требованием отставки правительства и его главы Никола Пашиняна. "Чтобы избежать безвозвратных потерь, Никол Пашинян и его правительство должны уйти мирно. Необходимо срочно сформировать власть из тех сил, которые способны переломить ситуацию", - сказано в заявлении, под которым подписались представители партии "Отечество", Республиканской партии Армении, АРФ "Дашнакцутюн", "Процветающей Армении", "Свободы", "Национальной повестки", "Национальной безопасности", "Национального демократического союза", "Национального согласия", "Демократической альтернативы", "Альянса", "Национального либерального союза Армении", "Христианско-демократического союза Армении", "Единой Армении", союза "Конституционное право", "Солидарности" и "Еркир Цирани".

Из этих 17 политических сил в парламенте представлена только "Процветающая Армения". По ее спискам в парламент также прошел глава партии "Альянс" Тигран Уриханян. Третья по величине парламентская фракция, "Просвещенная Армения", не присоединилась к требованию политических сил.

Республиканская партия Армении, которую возглавляет бывший премьер Серж Саргсян, была правящей силой до "бархатной" революции 2018 года, а АРФ "Дашнакцутюн" входил с ней в коалицию.

Партию "Отечество" возглавляет Артур Ванецян, который после революции был назначен главой Службы нацбезопасности Армении, однако в сентябре 2019 года был отправлен в отставку из-за разногласий с премьер-министром. Партия "Еркир Цирани" была сформирована накануне выборов в Совет старейшин Еревана и смогла получить три мандата в столичный совет. Ее лидером является бывший депутат от партии "Наследие" Заруи Постанджян.

Лидер партии "Свобода" Грант Багратян возглавлял правительство с 1993 по 1998 во время президентства Левона Тер-Петросяна. Партию "Национальный демократический союз" возглавляет бывший премьер-министр Вазген Манукян (1990-1991). В 1992-1993 годах Манукян возглавлял оборонное ведомство.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".