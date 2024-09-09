Бочаров набрал почти 79,7 процента голосов на выборах губернатора

09 сентября 2024, 10:32

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По итогам обработки 98,01 процента протоколов выдвинутый "Единой Россией" действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров набрал 79,68 процента голосов избирателей на выборах главы региона, сообщила ЦИК.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее обизбирком рапортовал, что действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров , выдвинутый "Единой Россией", по итогам подсчета 98,01% протоколов набрал 79,68% голосов избирателей.

Федеральный центр сейчас не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По итогам обработки 98,01% протоколов Андрей Бочаров набрал 79,68% голосов избирателей на выборах губернатора Волгоградской области, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Олег Дмитриев, выдвинутый от КПРФ, набрал 7,9% голосов, Алексей Кононенко от ЛДПР – 5,37%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Евгений Кареликов – 3,47%, Алексей Васютенко от "Справедливой России" – 2,23% голосов.

Напомним, во время голосования на выборах в регионах юга России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. Так, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани рассказали о принуждении к голосованию. В Ростовской области кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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