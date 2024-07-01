Арестованным братьям Омаровым разрешили передать личные вещи

01 июля 2024, 05:38

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Женам братьев Омаровых, которые были арестованы в Махачкале по статье о мелком хулиганстве после атаки боевиков в Дагестане, разрешили передать им личные вещи и еду.

Как писал "Кавказский узел", пять братьев Омаровых, сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, участвовали в записи видеоролика, в котором попросили прощения у семей пострадавших за атаку боевиков в Дагестане. Глава района Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности, он арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана. 26 июня источники сообщили, что шестеро братьев Омаровых была арестованы по административной статье о мелком хулиганстве на сроки от двух до 13 дней.

23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Среди погибших – священник дербентского храма Николай Котельников и охранник собора в Махачкале. Представитель Минздрава России сообщил, что к 26 июня в больницах остаются 19 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии.

Женам арестованных братьев Омаровых разрешили передать им личные вещи, пишет 30 июня РИА "Новости" со ссылкой на их родственницу.

По ее словам, братья разрешают передавать вещи и еду. "Они передали и продолжаем ждать", - заявила собеседница.

Она также прокомментировала видео с извинениями. По ее словам, текст с извинениями произносит самый старший из братьев Омар. Также, заявила она, на видео присутствует еще один из братьев Адиль, про которого ранее сообщали, что он был убит во время нападения.

Родственница не уточнила, сколько братьев остаются под арестом.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане" и "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

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