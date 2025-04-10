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03:52, 10 апреля 2025

Житель Черкесска оштрафован за неуважение к гимну

Стадион "Нарт" в Черкесске. Фото: Stasapsniy / Wikimedia

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил штраф 20-летнему жителю Черкесска за то, что он не встал во время исполнения гимна на стадионе. 

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля представитель полиции сообщил о восьми административных штрафах за неуважение к гимну, назначенных жителям Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии после спортивных мероприятий в январе и феврале. 

Мировой суд в Черкесске рассмотрел административное дело 20-летнего местного жителя, которому полиция вменила неуважение к гимну. 

Согласно протоколу, молодой человек “не встал во время исполнения гимна Российской Федерации без уважительных причин”. Это произошло на спортивном мероприятии в спорткомплексе парка “Зеленый остров” 25 января, сообщила Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии. 

В суд житель Черкесска, несмотря на уведомление, не явился, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Судья назначил ему штраф в две тысячи рублей, постановление еще не вступило в законную силу, говорится в публикации Telegram-канала судов республики. 

Статья 17.10 КоАП России (нарушение порядка официального использования государственных символов РФ) предполагает для граждан штраф на сумму от двух до трех тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2024 года силовики составили административные протоколы на родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России. Впоследствии восемь жителей Кабардино-Балкарии были оштрафованы на три тысячи рублей. Среди участников мероприятия, проявивших неуважение к гимну, оказался сотрудник филиала компании "РусГидро". Компания потребовала от него публичных извинений, заявив, что своими действиями он оскорбил общество и своих коллег.

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Автор: "Кавказский узел"

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