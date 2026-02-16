Арестованный за убийство Ларисы Арсанукаевой в Ницце найден мертвым в камере

Уроженец Чечни Башир Алибиев, арестованный во Франции после убийства его бывшей жены Ларисы Арсанукаевой, умер в камере изолятора. Источники назвали причиной его смерти самоубийство, хотя родственники заявляют об остановке сердца.

Как писал "Кавказский узел", об убийстве в Ницце чеченки Ларисы Арсанукаевой французские издания сообщили 4 ноября. 39-летняя женщина скончалась от множественных ножевых ранений, также во время нападения тяжелые ранения получила ее 17-летняя дочь, которая пыталась защитить мать. По делу об убийстве был задержан бывший муж Арсанукаевой Башир Алибиев - он проник в квартиру, где Лариса находилась с двумя дочерьми, сделав дубликаты ключей. В 2023 году суд запретил ему приближаться к бывшей жене из-за домашнего насилия, но в 2024 году срок запрета истек. Арсанукаеву похоронили в Чечне в начале января - ее тело отправили на родину только 5 января, спустя два месяца после убийства, так как родственники мужа не подписывали необходимые для похорон документы, заявили правозащитники.

Резонансное преступление привело к открытому обсуждению проблемы домашнего насилия в местной чеченской диаспоре. 8 ноября в Ницце прошел митинг в память о Ларисе Арсанукаевой и других жертвах домашнего насилия. Выступавшие женщины подчеркивали, что больше не готовы мириться с замалчиванием насилия, сообщало издание "Даптар".

Башира Алибиева, который обвинялся в убийстве бывшей жены и нападении на их 17-летнюю дочь, нашли мертвым в его камере. Есть данные, что он покончил с собой вскоре после очной ставки с дочерью, сообщил сегодня подкаст “свобода (не) за горами”.

“Ранее в своих показаниях он пытался переложить на нее вину, утверждая, что девочка якобы напала на мать, а он пытался ее защитить”, - говорится в публикации.

Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство,”мужчина чеченского происхождения”, умер еще 11 февраля в тюрьме французского города Грасс, где он находился под стражей, подтвердили местный прокурор Эрик Камус и адвокат Алибиева Поль Соллакаро.

Смерть арестанта еще расследуется, вскрытие, по словам прокурора, не выявило “никаких отклонений”. Адвокат Соллакаро отметил, что его подзащитный находился в одиночной камере и был под наблюдением; он также напомнил, что уроженец Чечни “никогда не признавал свою вину”

По словам адвоката, версия о самоубийстве рассматривается в рамках расследования как одна из версий. “Вопрос о психическом состоянии моего подзащитного возник с самого начала судебного разбирательства, но, к сожалению, он останется без ответа, поскольку обследование назначенным судьей психиатрическим экспертом не могло быть проведено”, - цитирует сегодня его слова издание Nice-Matin.

“По словам близких самого обвиняемого, он умер из-за остановки сердца”, - пишет сегодня Heda Media. Проект отмечает, что родственники Ларисы Арсанукаевой “официально объявили кровную месть убийце еще до ее похорон”.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".