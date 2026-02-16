×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:44, 16 февраля 2026

Арестованный за убийство Ларисы Арсанукаевой в Ницце найден мертвым в камере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Башир Алибиев, арестованный во Франции после убийства его бывшей жены Ларисы Арсанукаевой, умер в камере изолятора. Источники назвали причиной его смерти самоубийство, хотя родственники заявляют об остановке сердца. 

Как писал "Кавказский узел", об убийстве в Ницце чеченки Ларисы Арсанукаевой французские издания сообщили 4 ноября. 39-летняя женщина скончалась от множественных ножевых ранений, также во время нападения тяжелые ранения получила ее 17-летняя дочь, которая пыталась защитить мать. По делу об убийстве был задержан бывший муж Арсанукаевой Башир Алибиев - он проник в квартиру, где Лариса находилась с двумя дочерьми, сделав дубликаты ключей. В 2023 году суд запретил ему приближаться к бывшей жене из-за домашнего насилия, но в 2024 году срок запрета истек. Арсанукаеву похоронили в Чечне в начале января - ее тело отправили на родину только 5 января, спустя два месяца после убийства, так как родственники мужа не подписывали необходимые для похорон документы, заявили правозащитники. 

Резонансное преступление привело к открытому обсуждению проблемы домашнего насилия в местной чеченской диаспоре. 8 ноября в Ницце прошел митинг в память о Ларисе Арсанукаевой и других жертвах домашнего насилия. Выступавшие женщины подчеркивали, что больше не готовы мириться с замалчиванием насилия, сообщало издание "Даптар". 

Башира Алибиева, который обвинялся в убийстве бывшей жены и нападении на их 17-летнюю дочь, нашли мертвым в его камере. Есть данные, что он покончил с собой вскоре после очной ставки с дочерью, сообщил сегодня подкаст “свобода (не) за горами”. 

“Ранее в своих показаниях он пытался переложить на нее вину, утверждая, что девочка якобы напала на мать, а он пытался ее защитить”, - говорится в публикации. 

Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство,”мужчина чеченского происхождения”, умер еще 11 февраля в тюрьме французского города Грасс, где он находился под стражей, подтвердили местный прокурор Эрик Камус и адвокат Алибиева Поль Соллакаро. 

Смерть арестанта еще расследуется, вскрытие, по словам прокурора, не выявило “никаких отклонений”.  Адвокат Соллакаро отметил, что его подзащитный находился в одиночной камере и был под наблюдением; он также напомнил, что уроженец Чечни “никогда не признавал свою вину” 

По словам адвоката, версия о самоубийстве рассматривается в рамках расследования как одна из версий. “Вопрос о психическом состоянии моего подзащитного возник с самого начала судебного разбирательства, но, к сожалению, он останется без ответа, поскольку обследование назначенным судьей психиатрическим экспертом не могло быть проведено”, - цитирует сегодня его слова издание Nice-Matin. 

“По словам близких самого обвиняемого, он умер из-за остановки сердца”, - пишет сегодня Heda Media. Проект отмечает, что родственники Ларисы Арсанукаевой “официально объявили кровную месть убийце еще до ее похорон”.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:24, 16 февраля 2026
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
21:11, 16 февраля 2026
Суд арестовал главу министерства в Краснодарском крае
20:39, 16 февраля 2026
Полиция не разрешила провести в центре Тбилиси митинг памяти Навального*
17:48, 16 февраля 2026
Дальнобойщик из Азербайджана обвинен в шпионаже в Дагестане
17:13, 16 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
15:23, 16 февраля 2026
Житель Волгограда задержан на акции у памятника жертвам репрессий
Все события дня
Новости
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
22:04, 16 февраля 2026
Главный муфтий заявил о роли Путина в примирении Кадырова и Керимова
17:00, 13 февраля 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:55, 13 февраля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
04:07, 12 февраля 2026
Два жителя Буйнакска обвинены в пропаганде экстремистской символики
Силовик задерживает программиста. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:54, 11 февраля 2026
Житель Дагестана обвинен в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 19:31
Суд в Грозном отменил приговор Зареме Мусаевой

Афиша концерта группы Anacondaz в Ереване. Иллюстрация "Кавказского узла" создана при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 16:53
Фото со сторонниками СВО стало причиной требований отмены концерта Anacondaz в Ереване

Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше