Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале "Бакар Янгулбаев"

17 февраля 2024, 10:42

Мусаевой организован перевод в грозненское СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принято решение о переводе Заремы Мусаевой из колонии в Аргуне в СИЗО в Грозном для того, чтобы она могла по видеосвязи принять участие в судебном заседании, на котором будет рассматриваться обжалование вынесенного ей приговора, сообщили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 6 февраля заседание в Пятом кассационном суде в Пятигорске было перенесено из-за того, что Зарема Мусаева не смогла принять участие в нем, поскольку в колонии в Аргуне, где она находилась, не было технической возможности обеспечить ее видеосвязью. 13 февраля адвокат Мусаевой Александр Савин отметил, что ближе к дате заседания суда, которое назначено на 5 марта, Мусаеву могут перевести в другое учреждение с возможностью видеосвязи. Он предположил, что это может быть СИЗО в Грозном.

Заседание суда, на котором будет рассмотрено обжалование приговора Зареме Мусаевой, запланировано на 28 февраля, сообщил сотрудник "Команды против пыток"*.

"Апелляция по УДО назначена на 28 февраля, 10 часов. Судья Зельмуханов Ахмед Зайнутдинович. 19.02.2024 года осужденная Мусаева будет этапирована в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике. Ее этапируют, чтобы провести видеоконференцсвязь по кассации", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаеву в колонии посетил адвокат Александр Савин, добавил он. "Адвокат был, разговаривал с ней. Очень ей морально тяжело все это переносить. Ухудшения здоровья какого-то резкого нет. Оно в целом тяжелое в силу диабета второго типа. Но как сообщил адвокат, она получает лечение в колонии", – отметил правозащитник.

Напомним, 3 ноября 2023 года адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор, вынесенный в Чечне Зареме Мусаевой, в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов. Ранее, 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября 2023 года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

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Примечание:

"Европарламент потребовал освободить Зарему Мусаеву", "Петербуржец оштрафован за пикет в поддержку Заремы Мусаевой", "Абубакар Янгулбаев сообщил о двух уголовных делах против него".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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