Родителей школьниц в Дагестане возмутило требование завуча о платках

06 сентября 2021, 18:44

Администрация Кайтагского района Дагестана после жалоб местных жителей пообещала наказать завуча средней школы, который не пускал на уроки учениц без головных платков.

Власти Кайтагского района Дагестана привлекут к ответственности заместителя директора Маджалисской школы, который не пускал на занятия учениц без косынок, заверили в пресс-службе местной администрации. Местные власти расценили действия завуча как превышение полномочий. Представитель администрации отметил, что сотрудника школы ранее предупреждали о недопустимости таких действий.

При этом головной убор действительно может быть частью школьной формы, указали власти муниципалитета. "Но насильно заставлять носить косынку никого не будут, а тем более не будут отстранять от уроков", — подчеркнул представитель руководства района.

Родители школьниц Кайтагского района жалуются на требования носить платок в качестве элемента школьной формы, сообщили в министерстве образования Дагестана.

"Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-общественного управления общеобразовательной организации (в том числе советом школы, родительским комитетом, общешкольным родительским собранием, попечительским советом). Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных организаций должно приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей. Указанные разъяснения были направлены главе Кайтагского района в июле 2021 года. Учитывая многочисленные жалобы родителей обучающихся, министерством образования и науки Республики Дагестан запланирована проверка", - процитировало сообщение ведомства РИА "Новости".

В соседней с Дагестаном Чечне еще в 2006 году было введено обязательное ношение головного платка школьницами с десяти, а в некоторых школах и с семи лет. Это же требование распространяется на студенток. Нарушителей попросту не пропускали в учебные заведения, хотя новые требования не имели под собой никаких правовых оснований, указано в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

На видео, опубликованном сегодня в YouTube-канале True Dagestan, школьники по одному проходят через рамку металлоискателя, за которой стоит мужчина. Он пропускает девочек в косынках и мальчиков, а девочкам с непокрытой головой указывает рукой в сторону и говорит: "Без косынки туда". При входе в школу оказываются десятки девочек без косынок. В кадре видно, что мужчину снимает не только автор видео, но и другие люди. Когда мужчина это замечает, он громко требует прекратить съемку. В ответ звучат возмущенные женские голоса. Они требуют пояснить, на каком основании он не пускает детей в школу. "Это концлагерь?!" - спрашивает одна из женщин. Мужчина говорит, что не будет с ними разговаривать, затем берет трубку мобильного телефона. После телефонного разговора он говорит девочкам без косынок, чтобы те прошли в классы.

Видео снабжено геотегом, указывающим на село Маджалис.

На сайтах Минобразования Дагестана и администрации Кайтагского района, по состоянию на 18.30 мск 6 сентября, отсутствует информация о наказании сотрудника школы в Маджалисе.

Ранее жители Дагестана, наоборот, жаловались на сбор сведений о девочках в хиджабах в школах Махачкалы, которым занимались чиновники Минобрнауки и городского управления образования. Чиновники списали свои действия на инициативу педагогов.