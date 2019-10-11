Негласный учет школьниц в хиджабах возмутил махачкалинцев

11 октября 2019, 14:25

Сбор сведений о девочках в хиджабах в школах Махачкалы чиновники Минобрнауки и городского управления образования списали на инициативу педагогов. Горожане выразили негодование тем, что учет ведется без ведома родителей школьниц.

Сообщение о том, что в двух махачкалинских школах ведется учет девочек в хиджабах, впервые было опубликовано в Telegram-канале "Годекан" 9 октября в 10.48 мск. На sms-сервис "Кавказского узла" аналогичное сообщение поступило в тот же день в 11.45 мск. "В Махачкале в школах номер 13 и 15 в начальных классах требуют с учителей заполнения бланков, в которых отдельной категорией указывают девочек в хиджабах", - написал автор сообщения.

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Чиновники открестились от сбора персональных данных детей

Минобрнауки Дагестана не имеет отношения к сбору данных о школьницах в хиджабах, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы министерства. "Анкетирование в школах проводится самостоятельно. Это инициатива не от Минобразования, а на уровне школ. Минобразования к этому не имеет никакого отношения", - сказала она.

После того, как стало известно о наличии в этих анкетах пункта для указания количества девочек в хиджабах, руководство министерства предупредило директоров общеобразовательных учреждений о недопустимости сбора таких данных, подчеркнула представитель Минобрнауки. "Это недопустимо. Не должно быть никаких разделений на девочек в хиджабах и [на девочек] без хиджабов", - заявила она.

Хиджаб - одежда мусульманки, закрывающая её тело, за исключением лица и кистей рук. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок, отмечается в справке "Хиджаб", опубликованной на "Кавказском узле".

Руководство махачкалинских школ № 13 и 15 оказалось недоступным для комментариев. Неоднократные попытки дозвониться до руководителей этих учебных заведений не увенчались успехом, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Представитель управления образования Махачкалы рассказал, что несколько лет назад отдел по делам несовершеннолетних запрашивал информацию про детей из религиозных семей. По его словам, связано это было с многочисленными выездами жителей республики в Сирию, однако бланки с графой для указания числа школьниц в хиджабах устарели, в новых бланках этой графы нет, и сейчас сбор такой информации "не актуален и не ведется", сообщил представитель управления образования. "Старая форма у них (в школах) осталась, но в этом году [сбора] такой информации нет", - сообщил представитель управления.

В сентябре 2016 года адвокат Зияутдин Увайсов обнародовал фото анкеты для социального паспорта класса махачкалинской школы, где училась его дочь. В этой анкете наряду с пунктами о составе семьи и необходимости внутришкольного контроля есть пункт "Девочки в хиджабах".

Тайный сбор персональных данных детей нарушает закон



Некоторые родители махачкалинских школьниц рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что считают недопустимым сбор личной информации о детях без разрешения родителей.

В частности, Омар Исаев сказал, что сбор статистических данных о семье и ребенке без уведомления родителей вызывает опасение. "Мы не знаем, как эта информация будет использована в дальнейшем государственными органами. Я против сбора такой информации в скрытном полулегальном каком-то формате, когда учителям даются установки, чтобы они это собирали негласно", - сказал мужчина.

Жительница поселка Новохушет Аминат Тагирова согласна на предоставление личной информации о семье и ребенке, если ее запрашивают у родителей. "Проблема не в том, чтобы эти данные дать им, а в том, что эта графа появилась, значит, в случае чего эти семьи будут тревожить", - сказала женщина.

Аминат Тагирова отметила, что у них религиозная семья, и она носит хиджаб, и ее дочь, которой сейчас четыре года, тоже будет носить хиджаб. "Планируем отдать дочь в общеобразовательную поселковую школу, и я не хотела бы, чтобы без моего ведома собирали такую детальную характеристику на моего ребенка и семью", - пояснила махачкалинка.

Житель Махачкалы Мурад, чья его дочь ходит в махачкалинскую школу № 56, сообщил, что раньше "никаких вопросов в школе на счет хиджабов у девочек не возникало". Мужчина задался вопросом о цели сбора данных о религиозной принадлежности семьи и ребенка. По его мнению, это противоречит не только законодательству Российской Федерации, но и этическим нормам. "А если происходит сбор такой информации, то хотелось бы узнать, для чего это делается", - сказал Мурад, признавшись, что планирует перевести ребенка на «домашнее обучение».

Согласно федеральному закону «О персональных данных», сбор персональных сведений о религиозных убеждениях человека допускается при письменном согласии, подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» юрист, член Общественной палаты Дагестана Дина Бийгишиева.

Обрабатывать персональные данные детей как специальной категории субъектов разрешается только с письменного согласия их родителей как законных представителей, подчеркнула она. "Очевидно, что ситуация, при которой родители и не подозревают, что их детей учитывают в таблицах по категории «девочки в хиджабах», является нарушением закона", - уточнила Бийгишиева.

Учет махачкалинских школьниц продолжил тренд интереса чиновников к школьному дресс-коду

Напомним, 24 января 2017 года глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила, что учащиеся российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутикой. Высказываясь в пользу запрета хиджабов в школе, Ольга Васильева ссылалась на решение суда, который в феврале 2015 года признал законным предложенный правительством Мордовии запрет на ношение в школах хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов и одежды с глубоким декольте.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил тогда Васильеву в том, что она навязывает обществу свое личное мнение и устраивает "войну с хиджабами". Глава Чечни подчеркнул, что Конституция России гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, и для мусульманки платок является важной частью одежды.

В самой Чечне в апреле 2017 года были приняты поправки в республиканский закон об образовании, которые разрешают ученикам одеваться в соответствии с вероисповеданием, в том числе девочкам - беспрепятственно ходить на занятия в школу в хиджабе.

Русская православная церковь в свою очередь раскритиковала принятый в Чечне закон о хиджабах. Закон нуждается в корректировке, так как он нарушает светский характер образования в России, заявили в Московской патриархии.

Ранее в различных учебных заведениях России принимались решения о запрете на ношение хиджабов. На это жаловались, в частности, учащиеся медицинского колледжа в Назрани, Волгоградского госуниверситета и мединститута имени Пирогова в Москве. Кроме того, запрет коснулся и некоторых школ, в частности в Ростовской области, Астраханской области и Ставропольского края.

Принятое в 2013 году решение Верховного суда РФ о запрете на ношение хиджаба в школах Ставропольского края адвокат Мурад Мусаев назвал противоречащим Конституции России, гарантирующей право человека на свободу вероисповедания. В свою очередь правозащитник Лев Левинсон, признавая, что "школьный дресс-код стал фактически шагом против мусульман", указал на формальное соответствие решения суда закону.