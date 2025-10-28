×

22:32, 28 октября 2025

Жительница Владикавказа арестована по делу об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Северной Осетии счел жительницу республики участницей экстремистской организации, женщина находится под стражей. 

Жительница Северной Осетии заключена под стражу по делу о причастности к экстремистской организации. Часть 2 статьи 282.2 УК России предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. 

Согласно версии следствия, с 4 по 13 января 2024 года подозреваемая участвовала в деятельности религиозной организации, которая была ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В ходе собраний женщина допускала высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, сообщило управление СКР по Северной Осетии на своем сайте. 

"Кавказский узел" также писал, что жительница Владикавказа была заподозрена в пропаганде экстремизма. В публикациях жительницы Северной Осетии силовики усмотрели одобрение "насилия в отношении российского государства".

Автор: "Кавказский узел"

