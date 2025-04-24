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04:39, 24 апреля 2025

Жительница Владикавказа заподозрена в пропаганде экстремизма

Уголовный кодекс. Фото Влада Александрова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В публикациях жительницы Северной Осетии силовики усмотрели одобрение “насилия в отношении российского государства”. 

О возбуждении уголовного дела против 34-летней жительницы Владикавказа сообщило 23 апреля республиканское МВД. По информации ведомства, женщина ранее была судима. 

Как утверждают сотрудники центра “Э”, женщина под псевдонимом публиковала комментарии в популярной социальной сети. В одном из “видео-комментариев” правоохранители нашли “высказывание, оправдывающее экстремистскую деятельность, одобряющее применение насилия в отношении российского государства”, говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства. 

Жительница Владикавказа в прошлом привлекалась к административной ответственности по статье о пропаганде экстремистской атрибутики и символики (20.3 КоАП РФ), поэтому против нее возбудили уголовное дело по статье, предполагающей рецидив этого правонарушения (часть 1 статьи 282.4 УК России). Эта статья предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ. 

В качестве меры пресечения подозреваемой назначено обязательства о явке. Комментариями подозреваемой или ее адвоката относительно версии центра “Э” “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что в 27-летний ростовчанин в начале апреля был арестован по обвинению в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности. В марте по обвинению в призывах к экстремистской деятельности был осужден житель Нальчика, суд назначил ему условный срок. 

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Автор: "Кавказский узел"

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