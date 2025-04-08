Ростовчанин задержан за оправдание терроризма

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В Ростове-на-Дону задержан 27-летний местный житель, который обвиняется в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным следствия, подозреваемый в одном из мессенджеров разместил материалы, в которых призывал к убийству российских военнослужащих, а также видеозаписи, пропагандирующие деятельность украинской организации, которая признан террористической Верховным судом России.

Также установлено, что задержанный систематически размещал в интернете материалы, в которых были публичные призывы к экстремистской деятельности, пишет 7 апреля "Дон 24".

В настоящее время мужчина заключен под стражу. На него заведены два уголовные дела - по части 2 статьи 205.2 УК РФ за оправдание терроризма и по части 2 статьи 280 УК РФ за призывы к экстремизму, информирует Donnews.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте суд оштрафовал жителя Азова Андрея Паруну на 500 тысяч рублей за публикации, которые силовики посчитали призывами к осуществлению террористической деятельности.

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