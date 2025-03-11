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10:29, 11 марта 2025

Высказывание в соцсети об СВО привело жителя Кабардино-Балкарии к условному сроку

Сотрудники полиции. Фото Влада Александрова, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики сочли, что  житель Нальчика распространял в одной из соцсетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности в связи с проведением специальной военной операции.

Делом о постах в соцсети занимались сотрудники управления ФСБ России по республике и главного управления МВД России по федеральному округу.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что 52-летний житель Нальчика М. Дудов распространял в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины, говорится в релизе, который цитирует РИА КБР. 

Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, Дудов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 1 год.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2024 года 28-летний житель Баксана заподозрен в оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

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Автор: "Кавказский узел"

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