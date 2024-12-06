Публикации в сети обернулись уголовным делом для жителя Кабардино-Балкарии

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Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

По данным силовиков, 28-летний житель Баксана посредством сети интернет распространял материалы, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК России. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до семи лет, пишет РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре суд оштрафовал жителя Кабардино-Балкарии, признав его виновным в призывах к террористической и экстремистской деятельности за публикации в соцсети.

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