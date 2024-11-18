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14:35, 18 ноября 2024

Житель Кабардино-Балкарии наказан за публикации в соцсети

Cудейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал жителя Кабардино-Балкарии, признав его виновным в призывах к террористической и экстремистской деятельности.

По данным силовиков, 23-летний житель города Баксана опубликовал в одной из соцсетей материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Он был обвинен по соответствующим статьям - ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России, сообщило управление ФСБ по республике.

Центральный окружной военный суд вынес жителю Баксана обвинительный приговор, назначив наказание в виде штрафа. Он также лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, пишет со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что военный суд в Ростове-на-Дону назначил штраф 23-летнему жителю Чечни, признав его виновным в оправдании терроризма за публикации в соцсети.

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Автор: "Кавказский узел"

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