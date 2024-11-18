Житель Кабардино-Балкарии наказан за публикации в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал жителя Кабардино-Балкарии, признав его виновным в призывах к террористической и экстремистской деятельности.

По данным силовиков, 23-летний житель города Баксана опубликовал в одной из соцсетей материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Он был обвинен по соответствующим статьям - ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России, сообщило управление ФСБ по республике.

Центральный окружной военный суд вынес жителю Баксана обвинительный приговор, назначив наказание в виде штрафа. Он также лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, пишет со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что военный суд в Ростове-на-Дону назначил штраф 23-летнему жителю Чечни, признав его виновным в оправдании терроризма за публикации в соцсети.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.