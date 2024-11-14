Житель Чечни осужден за оправдание терроризма

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Военный суд в Ростове-на-Дону назначил штраф 23-летнему жителю Чечни, признав его виновным в оправдании терроризма.

Приговор Ахмаду Хулаеву, чьи публикации в интернете ФСБ сочло оправданием терроризма, вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Согласно версии силовиков, 23-летний житель Чечни опубликовал в социальной сети материалы с призывами к насилию по мотивам религии, а также фотографии и видеозаписи запрещенной террористической организации, сообщил со ссылкой на пресс-службу ФСБ 13 ноября ростовский информационный портал ГородN.

Суд признал Хулаева виновным, назначив ему штраф в 350 тысяч рублей. Статья о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, которая вменялась Хулаеву (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или от пяти до семи лет лишения свободы.

Дело Ахмада Хулаева поступило в суд 16 октября, приговор был вынесен 7 ноября, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

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