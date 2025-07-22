Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Эльбрусском районе

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Сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. Часть жителей Тырныауза эвакуирована, в ряде районов города нет воды, электричества и газа.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа 2017 года после схода селевого потока в Тырныаузе был разрушен пешеходный мост Герхожан-Су и введен режим ЧС. Были эвакуированы 978 человек. Они вернулись в дома утром 15 августа, но в тот же день власти вновь начали эвакуацию людей из зоны подтопления. На этот раз были эвакуированы 420 человек, которые смогли попасть в свои дома лишь 16 августа.

Автомобильный мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус", поврежден в результате сошедшего селя в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня ТАСС.

В результате схода селевого потока по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в Тырныаузе произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус». На месте происшествия организовано дежурство оперативной группы МЧС России по КБР и экипажей ДПС. "Движение на данном участке автодороги закрыто в обоих направлениях. Несмотря на наличие объездных путей, Госавтоинспекция МВД по КБР настоятельно рекомендует водителям воздержаться от движения в данном направлении",- сообщила сегодня администрация Эльбрусского района.

По состоянию на 07:30 мск продолжается сход селевых масс по Герхожан-суу, сообщил глава республики Казбек Коков. "В Эльбрусском районе введен режим ЧС регионального характера. Без электричества, воды и газоснабжения остается часть города Тырныауз. На базе средней школы 3 развернут пункт временного размещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Администрация Тырныауза сообщала, что ведется эвакуация жителей, дома которых расположены у моста. Также они призывали набрать воду, так как возможно ее отключение и зарядить электроприборы

На курорте «Эльбрус» канатная дорога работает, утром подняли спортсменов, которые тренируются на леднике. "Но пока часть сотрудников, как и туристы, не могут попасть на курорт из-за перекрытой автотрассы и восстановительных работ", - говорится в Telegram-канале курорта.

Напомним, геофизики в 2018 году предупредили власти Кабардино-Балкарии о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя. "Потенциал селевых потоков в бассейне реки Герхожан-Су огромен, и в будущем не предполагается снижения селевой активности", - заявил, в частности, и.о. заведующего отделом экологических исследований Высокогорного геофизического института Михаил Докукин.

В июне 2021 года МЧС сообщило, что круглосуточный пост создан на реке Герхожан-Су для наблюдения за возможным сходом селевых потоков. Специалисты Высокогорного геофизического института проводили обследование оползня Бузулган в августе-сентябре 2020 года. За две недели, которые продолжалось обследование, оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда институт.

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