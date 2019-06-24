Евкуров объяснил свою отставку расколом общества

24 июня 2019, 21:03

Юнус-Бек Евкуров возложил на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров сегодня попросил Владимира Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии.

Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года. 9 сентября 2018 года Народное собрание Ингушетии подавляющим большинством голосов в третий раз переизбрало его главой республики. С октября 2018 года противники Соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии.

Единство народа - главное условие для реализации планов по развитию республики, а народ Ингушетии сегодня разобщен, заявил Юнус-Бек Евкуров в связи со своим прошением об отставке. Ответственность за ситуацию в регионе он в равной степени возложил на власть, духовенство и активистов.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы республики [...] Я свой выбор сделал", - говорится в заявлении Евкурова.

Евкуров добавил, что решение об отставке было для него "непростым". На сайте Кремля по состоянию на 20.45 мск нет информации, что Владимир Путин принял отставку Евкурова.

Возможность скорой отставки Евкурова политологи прогнозировали еще весной 2019 года. Кремль готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой требованиям митингующих, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Массовые протесты из-за установления границы с Чечней критическим образом повлияли на рейтинг Евкурова - уже в конце декабря 2018 года глава Ингушетии стал одним из самых непопулярных российских губернаторов. В марте акции протеста с требованиями отставки Евкурова возобновились.

На "Кавказском узле" опубликована биография Юнус-Бека Евкурова.