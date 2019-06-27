Калиматов пообещал воздержаться от кадровых чисток в правительстве Ингушетии

27 июня 2019, 12:19

Полпред президента в СКФО Александр Матовников сегодня представил ингушским парламентариям врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. В правительстве республики не планируется "резких кадровых чисток", заверил новый глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова. Калиматов намерен приехать в Ингушетию 27 июня, когда его представят сотрудникам администрации.

На сегодняшнем заседании Народного собрания Ингушетии полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова депутатам региона. В церемонии принимал участие подавший в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщает радио «Эхо Москвы» на своем сайте.

«Назначение на эту должность (Калиматова) - это свидетельство высокого доверия президента России. Необходимо сосредоточить усилия на реализации указа президента по нацпроектам. Прошу депутатов быть союзниками назначенному президентом врио главы, оказывать помощь и поддержку», - цитирует сегодня выступление Матовникова перед ингушскими депутатами газета «Ингушетия».

По словам Матовникова, основным направлением деятельности Калиматова должно стать «дальнейшее социально-экономическое развитие региона». «Нужно работать над улучшением качества жизни людей и консолидацией ингушского общества. Поддержка федерального центра гарантирована», - заявил Матовников.

Юнус-Бек Евкуров в своей речи также призвал объединиться депутатов, общественников и жителей республики. «Сегодня у нового руководителя намного сложнее задачи, чем были в 2008 году. Прошу не делиться на различные группировки. Мы все одни, не подводите полпреда президента в СКФО, руководство страны и правительство России — они любят нашу республику», - приводит слова Евкурова газета.

Свое решение об уходе с поста главы Ингушетии Евкуров объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия. На рейтинг Евкурова критическим образом повлияли массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней - в конце декабря 2018 года глава Ингушетии стал одним из самых непопулярных губернаторов. В марте акции протеста с требованиями отставки Евкурова возобновились, после чего начались массовые задержания активистов. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

В свою очередь, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выступая перед депутатами Народного собрания региона, заявил об отсутствии намерений на «серьезные кадровые перестановки в правительстве республики в ближайшее время». «Надо сперва изучить ситуацию - насколько ответственно работник подходит к исполнению своих обязанностей. Резких движений кадровых не будет», - цитирует сегодня Калиматова «Интерфакс».

По словам Калиматова, реализация намеченных планов должна пройти в «союзе с жителями республики». «Планы, которые намечены, нацпроекты, которые определены, будем вместе с правительством и парламентом продвигать. Формат понятен, для меня важна поддержка всех жителей республики», - заявил Калиматов.

Новый глава Ингушетии должен решить вопрос об освобождении арестованных участников протестного движения и пересмотреть соглашение о границе с Чечней, убеждены опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Выборы нового главы Ингушетии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. «Кандидатуры на должность главы региона будут внесены в парламент республики и в единый день голосования, 8 сентября, депутаты Народного собрания Ингушетии путем голосования выберут главу республики", - процитировал 26 июня зампредседателя регионального избиркома Беслана Котиева ТАСС.

В Ингушетии главу региона избирают депутаты регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом России по представлению политических партий.

На сайтах Народного собрания Ингушетии и избирательной комиссии республики на 12.00 мск сегодня нет информации о представлении Махмуд-Али Калиматова депутатам Ингушетии, а также о назначении выборов главы региона на 8 сентября.

Напомним, что по мнению пользователей соцсетей, Евкуров принял решение об отставке под давлением общества, но ингушская оппозиция должна добиваться освобождения арестованных активистов и прямых выборов главы региона.